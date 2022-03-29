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Ethereum Yıllara Göre Fiyat Grafiği! Ethereum 2022 Tahminleri!

Ethereum geçtiğimiz yıllarda hangi ay ne kadardı? 2022 yılında kaç dolar hedefleniyor?
23:00
29 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ethereum’a ne kadar süredir yatırım yapıyorsunuz? Eğer birkaç yıl önceki ETH fiyatını incelerseniz kaçırdığınız fırsatı daha iyi anlayabilirsiniz. Bugün size Ethereum’un ilk piyasaya çıktığı günlerden bugüne değin her ay kaç TL’den satıldığını göstereceğim. Bununla birlikte Ethereum (ETH) için 2022 yılı beklentilerini ele alacağız.

Ethereum Yıllara Göre Fiyat Grafiği

2015 Ağustos ayında 1 Ethereum yaklaşık 2 TL civarındaydı. Bugün ise 50.500 TL’nin üzerinde fiyattan alıcı bulmaya devam ediyor. Aşağıdaki tabloda piyasaya sürüldüğü günden beri Ethereum’un nasıl bir fiyat yolculuğundan geçtiğini görüyorsunuz. Fiyatlar TL paritesinde her ayın 1’i dikkate alarak hesaplanmıştır.

Aşağıdaki grafikte ise USD paritesinde fiyatın grafiğini görüyorsunuz. Erken dönem Ethereum yatırımcıları büyük bir fırsat yakalamış. Peki siz 2016 veya 2015 tarihinde Ethereum’dan haberdar olsaydınız alım yapar mıydınız? Daha da önemlisi fiyat 5.000 dolar hedefini zorlayana kadar satmayıp bekleyebilir miydiniz?

Ethereum 2022 Tahminleri!

Ethereum için 5000 dolar fiyat tavanından bahsetmişken, bu rakam sizi elinizdeki ETH’yi satmak için ikna eder mi? 2022 yılının sonuna kadar birçok analist fiyatın 5000 dolar bandınız aşmasını bekliyor. Hatta daha iddialı yorumcuların PoS algoritmasına geçişle birlikte uzun vadede 60.000 doları göreceğimize dair uçuk hedefleri de bulunuyor.

Merge yeni PoW ile PoS zincirinin birleşmesi sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ethereum bu aşamadan sonra iş kanıtı yerine hisse kanıtı algoritmasıyla çalışıyor olacak. Yani yeni Ethereum üretiminde ekran kartıyla mining yapan madencilere ihtiyaç olmayacak. Elbette madenciler daha düşük de olsa para kazanmaya devam edecekler. Örneğin ağdaki işlem ücretlerinin bir kısmı kendilerine ulaşacak fakat mining (madencilik) yaparak ETH üretme süreci bitecek. Bunun yerine stake ile madencilik yapılacak belirli sermayeyi bu işe ayıran yatırımcılar doğrulayıcı olabilecek, nitekim ETH 2.0’da hali hazırda milyarlarca dolar değerinde Ethereum kilitlenmiş durumdadır.

Bu yılın en büyük fiyat katalizörü PoS algoritmasına geçiş olacağı için Vitalik Buterin’in blog gönderilerini yakından izlemenizi ve süreci takip etmesini tavsiye edebilirim. Bitcoin bu seviyelerde kalsa bile PoS geçiş tarihinin netleşmesiyle birlikte Ethereum büyük bir ralli başlatabilir. Enerji yoğun madencilikten daha çevreci bir forma giren Ethereum, kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Aynı zamanda çevresel endişeleri bahane gösteren devletlerin gazabından da kurtulmuş olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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