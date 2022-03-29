Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması, FED’in faiz açıklamaları ve diğer makroekonomik etmenlerle kripto piyasası belirsizlik ve korku içerisindeydi. Ancak iki hafta kadar önce piyasa, toparlanmalar yaşamaya başlamıştı ve bu geçtiğimiz hafta ile beraber kripto para birimleri yükselişleriyle göze çarpıyor. Bitcoin (BTC), yükselişlere liderlik ediyor ve diğer altcoinler sektörün devini takip ediyor. Uzmanlar ise, özellikle Aave (AAVE), Avalanche (AVAX) ve Algorand (ALGO)’nun yükselişlerini vurguluyor ve ATH’ye doğru gittiklerini söylüyor.

Aave’den Beklenen Yükseliş

Analistler, Bitcoin’in 47.000 doların üzerinde konsolide oluşunun altcoinleri yönlendirdiğini söylüyor. Yatırımcılar, artık yatırım yapmaktan korkmuyor. Aave (AAVE), geçtiğimiz bir yıl içerisinde her ne kadar %84’lük bir düşüş yaşasa da artık toparlanma ile beraber yükselişlere geçtiğini vurguluyor.

Bu yazı yazılırken Aave (AAVE), son 24 saatteki %5,7’nin üzerindeki artışıyla 181,2 dolardan işlem görüyor. Aave, haftalık bakıldığında %13’ün üzerinde bir artışa sahip. Buna ek olarak uzmanlar, bu yükseliş ivmeleri ile beraber Aave’nin ATH’ye ulaşabilmesi için %257’nin üzerinde bir yukarı yönlü hareket ivmesi göstermesi gerektiğini söylüyor. Bir kripto analisti olan Smart Contracter, Aave’nin bu yıl içerisinde yeni ATH’sine ulaşmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

AVAX ve ALGO Fiyat Değerleri

Avalanche (AVAX) ise, hem ekosisteminin giderek büyümesi hem de etkinlik ve faaliyetlerle adından sıkça bahsettirmesiyle popülaritesini koruyor. Uzmanlar, AVAX’ın da bir rekor çıkış yolunda olduğunu düşünüyor. Bu yazı yazılırken ise AVAX, son 24 saatteki %2,5’in üzerindeki artışı ile yaklaşık 93,7 dolardan işlem görüyor. Ayrıca bir haftalık değerlere bakıldığında AVAX’ın %6’a yakın yükselişte olduğu da görülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Algorand (ALGO), her ne kadar bugün %2,5 kadar bir düşüş yaşasa da haftalık bakıldığında %12’e yakın yükselişiyle dikkat çekiyor. Analistler, ALGO’nun 1 doların üzerine çıkacağını düşündüğünü ve eğer 1,2 dolarlık direnç seviyesi kırılırsa 1,6 dolara kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için ALGO’nun yaklaşık %70 kadar bir artış göstermesi gerekiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.