X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Avalanche (AVAX) ve Ripple (XRP) Değil Bu Altcoin Rekor Kırıyor!

Kripto para piyasası, genel bir fon girişi görürken bu altcoin, rekor fon girişleri ile dikkat çekiyor ve yükseliş sinyalleri veriyor.
14:38
29 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası genel bir fon girişi ve kripto para birimlerinde yükselişlere şahit oluyor. Solana (SOL), bu geçtiğimiz hafta rekor kıran miktarlarda fon girişi çekerek zirveyi yönetiyor.

Bir dijital varlık yönetim firması olan CoinShares, Solana merkezli kurumsal yatırım ürünlerinin 87 milyon dolar değerinde rekor fon girişi kaydettiğini bildiriyor. Bu girişle beraber Solana, yatırımcıların 241 milyon dolar değerinde varlık yatırmasını da gördü. Dolayısıyla Solana, kurumsal yatırımcılar arasında en popüler beşinci kripto para birimi haline geldi.

Piyasaya Fon Akıyor

Kripto piyasası öncelikli olarak Bitcoin’e yağan fonlara şahit oldu. Bitcoin’in hareketleri diğer altcoinleri de etkiliyor. Yatırımcılar, belirsizlik ve korku halinden çıkmış ve cesurca yatırımlarını yapabiliyor olarak gözüküyor. Bu süreçte Bitcoin (BTC), 98 milyon dolarlık bir fon alımı görüyor.

Öte yandan Ethereum (ETH), 10,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) ise, 1,8 milyon ve 1,2 milyon değerinde fon çekmiş olarak görülüyor. Ayrıca Ripple (XRP), 1 milyon dolarlık fon girişi ile geçen haftanın en düşük verimli altcoini olarak kendini gösteriyor.

Avrupa’dan Fon Akımı

Genel olarak bakıldığında tüm kripto piyasası, geçtiğimiz hafta boyunca 193 milyon dolarlık bir fon girişi kaydediyor. Böylece uzmanlar, kurumsal yatırımcıların son birkaç aydır düşüş eğiliminde olan kripto piyasasına olan güvenini tekrardan kazandığını gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse kripto piyasası, bir önceki hafta ise sadece 47 milyon dolar değerinde fon çıkışı görmüştü.

Uzmanlar, bu girişlerin %76’sının Avrupa’dan geldiğini söylüyor. Geri kalan çoğu fonun ise Amerika’ya ait olduğu bildiriliyor. Şu anda kripto piyasasındaki toplam kripto miktarının 57 milyar dolar değerinde olduğu görülüyor. Ayrıca blockchain ile ilgili hisse senetleri de genel eğilimi takip ederek geçen hafta 23 milyon dolarlık bir fon girişi sağlıyor. Bu fon girişlerinin yanı sıra bu yazı yazılırken Bitcoin, 47.500 dolar civarında seyrederken Solana, 111 doların yakınlarında duruyor. Terra (LUNA) ise son 24 saatteki %7,7’nin üzerinde artışıyla 102,5 dolardan işlem görüyor ve artış yüzdesiyle kriptoların lideri oluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Bir Haftada Yüzde 23 Artış Yaşayan Bu Altcoin, Terra’yı (LUNA) Geride Bırakarak 8. Sıraya Yükseldi
Bir Haftada Yüzde 23 Artış Yaşayan Bu Altcoin, Terra’yı (LUNA) Geride Bırakarak 8. Sıraya Yükseldi
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Kriptolar Bir Yana Solana (SOL) ve Bu Altcoin’in Durdurulamaz Yükselişi Bir Yana!
Kriptolar Bir Yana Solana (SOL) ve Bu Altcoin’in Durdurulamaz Yükselişi Bir Yana!
Solana (SOL) Yatırımcılarını Bir Sürpriz Bekliyor Olabilir!
Solana (SOL) Yatırımcılarını Bir Sürpriz Bekliyor Olabilir!
Altcoin’ler Ralliye Başlayacak Mı: AVAX, ETH ve SOL Önemli Seviyeler!
Altcoin’ler Ralliye Başlayacak Mı: AVAX, ETH ve SOL Önemli Seviyeler!
SOL Coin Yorum, MANA Coin Yorum ve ADA Coin Son Durum
SOL Coin Yorum, MANA Coin Yorum ve ADA Coin Son Durum
Kripto Piyasasının Çoğu Durgunken Bu İki Altcoin Ralli Liderliği Yapıyor!
Kripto Piyasasının Çoğu Durgunken Bu İki Altcoin Ralli Liderliği Yapıyor!
Bu Popüler Altcoin Artık Sektörün Ünlü Bu Borsasında Listenecek!
Bu Popüler Altcoin Artık Sektörün Ünlü Bu Borsasında Listenecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022