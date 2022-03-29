Kripto para piyasası, genel bir fon girişi görürken bu altcoin, rekor fon girişleri ile dikkat çekiyor ve yükseliş sinyalleri veriyor.

Kripto piyasası genel bir fon girişi ve kripto para birimlerinde yükselişlere şahit oluyor. Solana (SOL), bu geçtiğimiz hafta rekor kıran miktarlarda fon girişi çekerek zirveyi yönetiyor.

Bir dijital varlık yönetim firması olan CoinShares, Solana merkezli kurumsal yatırım ürünlerinin 87 milyon dolar değerinde rekor fon girişi kaydettiğini bildiriyor. Bu girişle beraber Solana, yatırımcıların 241 milyon dolar değerinde varlık yatırmasını da gördü. Dolayısıyla Solana, kurumsal yatırımcılar arasında en popüler beşinci kripto para birimi haline geldi.

Piyasaya Fon Akıyor

Kripto piyasası öncelikli olarak Bitcoin’e yağan fonlara şahit oldu. Bitcoin’in hareketleri diğer altcoinleri de etkiliyor. Yatırımcılar, belirsizlik ve korku halinden çıkmış ve cesurca yatırımlarını yapabiliyor olarak gözüküyor. Bu süreçte Bitcoin (BTC), 98 milyon dolarlık bir fon alımı görüyor.

Öte yandan Ethereum (ETH), 10,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) ise, 1,8 milyon ve 1,2 milyon değerinde fon çekmiş olarak görülüyor. Ayrıca Ripple (XRP), 1 milyon dolarlık fon girişi ile geçen haftanın en düşük verimli altcoini olarak kendini gösteriyor.

Avrupa’dan Fon Akımı

Genel olarak bakıldığında tüm kripto piyasası, geçtiğimiz hafta boyunca 193 milyon dolarlık bir fon girişi kaydediyor. Böylece uzmanlar, kurumsal yatırımcıların son birkaç aydır düşüş eğiliminde olan kripto piyasasına olan güvenini tekrardan kazandığını gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse kripto piyasası, bir önceki hafta ise sadece 47 milyon dolar değerinde fon çıkışı görmüştü.

Uzmanlar, bu girişlerin %76’sının Avrupa’dan geldiğini söylüyor. Geri kalan çoğu fonun ise Amerika’ya ait olduğu bildiriliyor. Şu anda kripto piyasasındaki toplam kripto miktarının 57 milyar dolar değerinde olduğu görülüyor. Ayrıca blockchain ile ilgili hisse senetleri de genel eğilimi takip ederek geçen hafta 23 milyon dolarlık bir fon girişi sağlıyor. Bu fon girişlerinin yanı sıra bu yazı yazılırken Bitcoin, 47.500 dolar civarında seyrederken Solana, 111 doların yakınlarında duruyor. Terra (LUNA) ise son 24 saatteki %7,7’nin üzerinde artışıyla 102,5 dolardan işlem görüyor ve artış yüzdesiyle kriptoların lideri oluyor.