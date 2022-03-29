Eski bir kripto para eleştirmeni olan Deutsche Bank, Instagram gerçekten NFT‘leri platformuna entegre ederse, bu tür işlemlerin sayısının yılda sekiz milyara fırlayabileceğini söyledi.

Deutsche Bank ayrıca, Meta’nın NFT’leri şirketlerinden biri olan Instagram’a entegre etme kararının bu varlıkları meşrulaştıracağına inanıyor.

Instagram NFT’leri Meşrulaştıracak

Deutsche Bank tarafından Pazar günü yayınlanan bir rapor notuna göre, Instagram’da NFT teknolojisinin konuşlandırılması, tüm piyasayı harekete geçirme ve onu ana akım haline getirme potansiyeline sahip.

Rapor, şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıcıların bu tür varlıkları doğrudan platformda mint etmesine izin vermek için NFT‘leri Instagram’a getireceğini doğruladı.

Meta’nın CEO’su ve Kurucusu Mark Zuckerberg, Meta’ya ait Instagram’ın NFT’leri satın alma ve satma sürecini basitleştireceğini ve bu tür dijital varlıklara erişmenin önündeki engelleri daha da azaltacağını belirtti.

Buna ek olarak raporun devamında dikkate değer marka etkisi ile Instagram’ın NFT’leri meşrulaştırabileceğini ve daha yüksek düzeyde kamu benimsenmesini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Alman bankası ayrıca Instagram’ın bir NFT Marketplace inşa etmesinin yılda yaklaşık sekiz milyar net işlem getirebileceğini tahmin etti. Instagram’ın yanı sıra Twitter ve Snapchat gibi büyük internet şirketleri bir dereceye kadar NFT’leri platformlarına getirmesi bekleniyor.

Twitter’ın NFT Hamlesi

Bu yılın başlarında Twitter, normal kullanıcılar tarafından kullanılamayan özellikler de dahil olmak üzere ücretli bir premium hizmet olan Twitter Blue’ya abone olan kullanıcılarının sahip oldukları NFT’leri doğrulanmış profil resimleri olarak sergilemelerine izin vermeye başladı. Bu özellik, Bored Apes Yacht Club gibi NFT projelerinin artan popülaritesi ile birlikte büyük ilgi görüyor.

Bir başka sosyal medya devi olan Reddit, “bağımsız yaratıcılar, dijital ürünler ve NFT‘ler tarafından desteklenen internetteki en büyük yaratıcı ekonomiyi inşa etmek” için yöneticiler ve mühendisler arıyor. Bu aynı zamanda şirketin potansiyel olarak kendi NFT alım satım platformunu ve NFT koleksiyonlarına dayalı canlı bir topluluğu geliştirmeye çalıştığının bir işaretidir.