Ünlü kripto para analisti ve stratejist, Bitcoin hakkındaki son tahminlerini paylaştı. Yeni ralli kapıda mı?

Yakından takip edilen popüler kripto para analisti ve stratejist, lider kripto para birimi Bitcoin‘in BTC’yi 2022’nin en yüksek seviyelerine çıkarabilecek güçlü bir yükselişi başlatmaktan bir direnç uzakta olduğunu söylüyor.

Ünlü Analist: Bitcoin Ralli Hazırlığında

Önde gelen kripto para analisti Cred, yeni bir strateji oturumunda, lider kripto para birimi Bitcoin’in sürekli bir yükseliş için kapıyı açmak için boğaların alması gereken bir seviyeye yaklaştığını söyledi.

Cred’e göre, 47.100 dolar, çoklu hareketli ortalamaların direnç bölgesi etrafında eğildiği ve “güzel bir birleşme alanı” olduğu için kilit bir fiyat seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Cred, son strateji oturumunda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Bomer hareketli ortalamalar‘ı eklersek, gerçekten Bitcoin‘in 47.000 ila 48.000 dolar arasında ulaştığını görmeye başlayabilirsiniz. Spesifik olarak, sinyalleri takip eden tüm yüksek zaman dilimi eğilimine sahibiz: 21 haftalık hareketli ortalama, 50 haftalık hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama. Ve tüm bunların hepsi 46.000 ila 48.000 dolar arasında birleşiyor gibi görünüyor.

Ayrıca Cred, fiyatın ikna edici bir şekilde direnç seviyesinin üzerine çıkması durumunda, BTC‘nin bir kez daha 60.000 dolara yaklaşmak için yeterli momentuma sahip olabileceğini dile getirdi.

Ünlü analist açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Piyasa yukarıda kabul edilirse, A: aylık orta noktanın desteğe çevrildiği ve B: orta ila yüksek zaman dilimi eğiliminin düşüşten geçici olarak yükselişe geçtiğine dair kanıtınız olacak ve bu gerçekten harika olurdu. Bu noktada, bu durum kapıları 56.000 dolardan 58.000 dolar’a doğru çok daha etli bir harekete doğru açacaktır.

Bitcoin’de Güncel Durum

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hızlı bir artış başlatarak 48.000 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Lider kripto para birimi, yaşanan bu artışın ardından yükselişini daha fazla sürdüremedi ve bir miktar geri çekildi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.68’lik bir artışla 47.547 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.