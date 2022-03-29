X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Kripto Uzmanından Heyecanlandıran Açıklama! Bitcoin’de Yeni Ralli Kapıda Mı?

Kripto Uzmanından Heyecanlandıran Açıklama! Bitcoin’de Yeni Ralli Kapıda Mı?

Ünlü kripto para analisti ve stratejist, Bitcoin hakkındaki son tahminlerini paylaştı. Yeni ralli kapıda mı?
09:15
29 Mart 2022
Kripto Uzmanından Heyecanlandıran Açıklama! Bitcoin'de Yeni Ralli Kapıda Mı?
Yazar: Emre Aydıner

Yakından takip edilen popüler kripto para analisti ve stratejist, lider kripto para birimi Bitcoin‘in BTC’yi 2022’nin en yüksek seviyelerine çıkarabilecek güçlü bir yükselişi başlatmaktan bir direnç uzakta olduğunu söylüyor.

Ünlü Analist: Bitcoin Ralli Hazırlığında

Önde gelen kripto para analisti Cred, yeni bir strateji oturumunda, lider kripto para birimi Bitcoin’in sürekli bir yükseliş için kapıyı açmak için boğaların alması gereken bir seviyeye yaklaştığını söyledi.

Cred’e göre, 47.100 dolar, çoklu hareketli ortalamaların direnç bölgesi etrafında eğildiği ve “güzel bir birleşme alanı” olduğu için kilit bir fiyat seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Cred, son strateji oturumunda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Bomer hareketli ortalamalar‘ı eklersek, gerçekten Bitcoin‘in 47.000 ila 48.000 dolar arasında ulaştığını görmeye başlayabilirsiniz. Spesifik olarak, sinyalleri takip eden tüm yüksek zaman dilimi eğilimine sahibiz: 21 haftalık hareketli ortalama, 50 haftalık hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama. Ve tüm bunların hepsi 46.000 ila 48.000 dolar arasında birleşiyor gibi görünüyor.

Ayrıca Cred, fiyatın ikna edici bir şekilde direnç seviyesinin üzerine çıkması durumunda, BTC‘nin bir kez daha 60.000 dolara yaklaşmak için yeterli momentuma sahip olabileceğini dile getirdi.

Ünlü analist açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Piyasa yukarıda kabul edilirse, A: aylık orta noktanın desteğe çevrildiği ve B: orta ila yüksek zaman dilimi eğiliminin düşüşten geçici olarak yükselişe geçtiğine dair kanıtınız olacak ve bu gerçekten harika olurdu. Bu noktada, bu durum kapıları 56.000 dolardan 58.000 dolar’a doğru çok daha etli bir harekete doğru açacaktır.

Bitcoin’de Güncel Durum

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hızlı bir artış başlatarak 48.000 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Lider kripto para birimi, yaşanan bu artışın ardından yükselişini daha fazla sürdüremedi ve bir miktar geri çekildi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.68’lik bir artışla 47.547 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Yeni Kripto ETP’si: SOL, ADA ve DOT da İşin İçinde!
Yeni Kripto ETP’si: SOL, ADA ve DOT da İşin İçinde!
Greenpeace’den Bitcoin Çağrısı: “İklimi Değil, Kodu Değiştirin”
Greenpeace’den Bitcoin Çağrısı: “İklimi Değil, Kodu Değiştirin”
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Korku ve Açgözlülük Endeksi Ne Diyor: Sinyaller Ne Yönde?
Korku ve Açgözlülük Endeksi Ne Diyor: Sinyaller Ne Yönde?
Analitik Firması Glassnode Açıklıyor: Bitcoin (BTC) Neden Artıyor?
Analitik Firması Glassnode Açıklıyor: Bitcoin (BTC) Neden Artıyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022