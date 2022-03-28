X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Dogecoin Benzeri Meme Coinler Nereden Alınır?

Dogecoin benzeri kripto paralar yatırımcılarına ciddi kazanç fırsatları sundu. Peki en popüler meme coinler hangileri?
23:19
28 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin’in 47.000 doları aşmasıyla birlikte altcoinler yeniden çift haneli yükselişler yapmaya başladı. Meme tokenler %1000’in üzerindeki artışlarıyla kripto para topluluğunun geçtiğimiz yıl fazlasıyla ilgisini çekti. Shiba Inu (SHIB) bunun en güçlü örneklerinden biri, sadece aylar içinde birkaç sıfır silen token Dogecoin’i alt etmeyi bile başardı.

Dogecoin (DOGE)

Doge fiyatı geçtiğimiz haftalarda kritik seviyeleri gördü ve başına bir sıfır alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Bitcoin’in geri dönüşüyle birlikte Dogecoin yeniden 0,15 bandını aştı. En büyük şaka coini yazı hazırlandığı sırada 0,1508 dolardan alıcı buluyor. Şubat sonunda 0,106 dolara kadar düşen Dogecoin yaklaşık 1 haftadır 0,12 doların üzerinde.

Dört saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesinde ve 200 günlük ortalama geçildi. Fiyat 0,1411 doların üzerinde tutunabilirse yükseliş beklentisi devam edebilir. Mevcut ralli 0,157 ve 0,17 doları hedefliyor. Bitcoin güçlü görünümünü devam ettirebilirse 0,2 doların aşıldığını görebiliriz. Ancak daha fazlası için BTC’nin 50.000 doları aşması ve burada bir süre konsolide olması gerekiyor.

Meme Coinler Nereden Alınır?

Kripto para piyasalarında önemli bir alan kaplayan meme tokenler yazı hazırlandığı sırada toplam 32,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Günlük işlem hacmi ise 1,9 milyar doları gördü.  Birçok şaka coin Dogecoin Killer olarak doğar ve daha topluluk odaklı çalışmalar yapmayı hedefler. Bunlardan şu ana kadar başarılı olan sadece Shiba Coin oldu. Kısa süreliğine de olsa geçtiğimiz yıl Dogecoin’i sıralamada alt etti.

Dogecoin hariç piyasalarda toplam 309 farklı meme coin bulunuyor. Piyasa değeri olarak en büyük olanlar ise sırasıyla şöyledir;

  • Shiba Inu
  • Dogelon Mars
  • MonaCoin
  • Samoyedcoin (SAMO)
  • Hoge Finance (HOGE)
  • DogeBonk (DOBO)
  • Banano (BAN)
  • Doge Dash (DOGEDASH)

Listenin başındaki birkaç token haricinde meme coinlerin önemli kısmı 10 milyon dolar piyasa değerinin altındadır. PancakeSwap, Gate, Hotbit ve Bittrex gibi platformlardan alınabilen bu kripto paralar diğerlerine göre çok daha risklidir. Bu sebepten yatırımcıların yüksek kazanç umuduyla araştırma yapmadan meme tokenlere yatırım yapması ciddi kayıplar yaşamasına sebep olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Shiba Inu’nun 2022 Hedefleri: Balina Hareketleri ile SHIB Geri Döndü!
Shiba Inu’nun 2022 Hedefleri: Balina Hareketleri ile SHIB Geri Döndü!
Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Yüzde 150 Artabilir! Bu Meme Token Ralliye Hazırlanıyor!
Yüzde 150 Artabilir! Bu Meme Token Ralliye Hazırlanıyor!
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
Bu Hamleler Shiba Inu’ya (SHIB) ATH Getirebilecek Mi?
Bu Hamleler Shiba Inu’ya (SHIB) ATH Getirebilecek Mi?
Bu Meme Coin’in Yatırımcı Sayısı Düşerken Fiyatı Nasıl Etkileniyor?
Bu Meme Coin’in Yatırımcı Sayısı Düşerken Fiyatı Nasıl Etkileniyor?
Bu Şaka Coinin Balinaları Hareketlendi!
Bu Şaka Coinin Balinaları Hareketlendi!
Dogecoin ve Shiba Inu: SHIB ve DOGE’de Kilit Noktalar!
Dogecoin ve Shiba Inu: SHIB ve DOGE’de Kilit Noktalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022