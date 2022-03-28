Bitcoin’in 47.000 doları aşmasıyla birlikte altcoinler yeniden çift haneli yükselişler yapmaya başladı. Meme tokenler %1000’in üzerindeki artışlarıyla kripto para topluluğunun geçtiğimiz yıl fazlasıyla ilgisini çekti. Shiba Inu (SHIB) bunun en güçlü örneklerinden biri, sadece aylar içinde birkaç sıfır silen token Dogecoin’i alt etmeyi bile başardı.

Dogecoin (DOGE)

Doge fiyatı geçtiğimiz haftalarda kritik seviyeleri gördü ve başına bir sıfır alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Bitcoin’in geri dönüşüyle birlikte Dogecoin yeniden 0,15 bandını aştı. En büyük şaka coini yazı hazırlandığı sırada 0,1508 dolardan alıcı buluyor. Şubat sonunda 0,106 dolara kadar düşen Dogecoin yaklaşık 1 haftadır 0,12 doların üzerinde.

Dört saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesinde ve 200 günlük ortalama geçildi. Fiyat 0,1411 doların üzerinde tutunabilirse yükseliş beklentisi devam edebilir. Mevcut ralli 0,157 ve 0,17 doları hedefliyor. Bitcoin güçlü görünümünü devam ettirebilirse 0,2 doların aşıldığını görebiliriz. Ancak daha fazlası için BTC’nin 50.000 doları aşması ve burada bir süre konsolide olması gerekiyor.

Meme Coinler Nereden Alınır?

Kripto para piyasalarında önemli bir alan kaplayan meme tokenler yazı hazırlandığı sırada toplam 32,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Günlük işlem hacmi ise 1,9 milyar doları gördü. Birçok şaka coin Dogecoin Killer olarak doğar ve daha topluluk odaklı çalışmalar yapmayı hedefler. Bunlardan şu ana kadar başarılı olan sadece Shiba Coin oldu. Kısa süreliğine de olsa geçtiğimiz yıl Dogecoin’i sıralamada alt etti.

Dogecoin hariç piyasalarda toplam 309 farklı meme coin bulunuyor. Piyasa değeri olarak en büyük olanlar ise sırasıyla şöyledir;

Shiba Inu

Dogelon Mars

MonaCoin

Samoyedcoin (SAMO)

Hoge Finance (HOGE)

DogeBonk (DOBO)

Banano (BAN)

Doge Dash (DOGEDASH)

Listenin başındaki birkaç token haricinde meme coinlerin önemli kısmı 10 milyon dolar piyasa değerinin altındadır. PancakeSwap, Gate, Hotbit ve Bittrex gibi platformlardan alınabilen bu kripto paralar diğerlerine göre çok daha risklidir. Bu sebepten yatırımcıların yüksek kazanç umuduyla araştırma yapmadan meme tokenlere yatırım yapması ciddi kayıplar yaşamasına sebep olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.