Metaverse sadece moda, gıda ve sosyal medya şirketlerinin odağında değil. Çığ gibi büyüyor ve anlaşmalar peş peşe geliyor. Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden biriyle anlaşan bu metaverse altcoin milyonlarca kullanıcıya da kapılarını araladı. Kripto paralar dünyaya hızla yayılıyor, Bitcoin yeniden 48.000 doları aştı ve piyasalar eski yeşil günlerine geri döndü.

Metaverse Altcoin’den Dev Anlaşma

170 milyondan fazla oyuncunun katıldığı, tarihin en çok satan video oyunu olan Minecraft, aracılığıyla Alien Worlds metaverse’indeki yerel kripto para birimi Trilium kazanılabilecek. Alien Worlds, (P2E) blockchain oyunları ve NFT metaverse alanındaki en büyük girişimlerden biridir.

Dünyanın en uzun süredir devam eden ve en popüler çevrimiçi yapı platformuna giden yeni birlikte çalışabilirlik köprüsü, geleneksel ve blockchain oyun dünyalarında yankı uyandıran etkilere sahip olacak. Köprü, blokchain’i olmayan oyuncuların Alien Worlds metaverse’e katılımını hızlandıracak ve ayrıca geliştirilen kodun açık kaynaklı doğası nedeniyle diğer Minecraft sunucularını oyna-kazan ödülleri kazanmaları için güçlendirecek. Ayrıca, diğer blockchain projelerinin Minecraft’ın geniş kullanıcı tabanına girmesine izin verecek.

Ek olarak, bu birlikte çalışabilirlik, geleneksel oyunculara görevleri tamamlamak için varlıklar, bu durumda Trilium ve yakında NFT’ler kazanma fırsatı sunacaktır. Oyuncular, kripto varlıklarını özgürce takas edebilecek ve Alien Worlds’ün simüle edilmiş ekonomisine katılarak gerçek dünya faydasını kazanmalarını sağlayacak.

Alien Worlds Haberleri

Alien Worlds kurucu ortağı Saro McKenna, bu köprünün ne denli önemli bir adım olduğunu şu cümlelerle ifade etti.

“Bu köprü, dünyanın en popüler merkezi olmayan oyunlarından birini blockchain’e bağlamamız ve Minecraft oyuncuları için sosyal metaverse’ümüz aracılığıyla yeni olanaklar dünyası açmamız açısından önemlidir. Ekonomi, takım stratejisi ve kazanç kombinasyonumuzun her yaştan Minecraft oyuncularını Web3 oyuncularına dönüştüreceğini düşünüyoruz”.

Alien Worlds, çığır açan bir metaverse girişimidir. Kendi içinde NFT, metaverse ve DAO fikirlerini kusursuz şekilde birleştiren girişim adeta bambaşka bir dünya vaat ediyor. Toplamda 7 milyon kayıtlı kullanıcıları var ve 700.000’den fazla aylık aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyorlar. Haberin de etkisiyle Alien Worlds (TLM) %8’in üzerinde değer kazandı.

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