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Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!

Popüler kripto para analisti 3 farklı P2E projesi paylaştı. Bunlar sayesinde kripto paralarla pasif gelir elde edebilirsiniz.
22:00
28 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Son birkaç gündür tüm piyasalar yeşil ve yatırımcılar nihayet rahat bir nefes alıyor. Çift haneli yükselişler altcoinlere yayıldı. Kripto para yatırımcıları daha fazla düşüş beklerken nakitlerini saklıyordu. Kripto para birimine odaklanan bir Youtube Kanalı olan Cheeky Crypto’nun ev sahibi Chris ise henüz fiyatı yatırım yapılabilir seviyede olan 3 P2E projesini paylaştı.

Elbette bu tarz fenomenlerin paylaştığı altcoinlere karşı dikkatli olmalısınız. Bunların bir kısmını gizli reklam olarak paylaşabiliyorlar ve bugüne kadar çok fazla yatırımcı bu sebepten para kaybetti.

MarsColony (CLNY)

Listede adı geçen ilk proje MarsColony (CLNY). Token sahipleri, projenin merkezi olmayan yönetişimine katılmak için CLNY tokeni kullanabilir. Projenin Metaverse arazilerini, bunların yükseltmelerini elde etmek için de CLNY tokeni kullanmak gerekiyor.

“Bir araziye sahip olarak pasif bir gelire sahip olmak harika. Bu tokenin fiyatı son günlerde, esas olarak ekibin arazi sahipleri için iade işlevini değiştirmeye çalışması nedeniyle geri çekildi”.

Chris bu tokenin yakın zamanda iyi kazanç getirebileceğini düşünüyor.

Harmony Whales

Bir sonraki play-to-earn tokeni ise Harmony Whales. Bu oyun Harmony Ocean’da yüzen 2250 benzersiz şekilde oluşturulmuş balina NFT‘sinin bir koleksiyonudur. Her balina, sadece onlar için tasarlanmış bir dizi özellik kullanılarak rastgele oluşturulur. Bir balinanın mint edilmesi için 400 ONE ödenir. Bu ücretin %10’u tüm orijinal balina avcılarına orantılı olarak yeniden dağıtılır.

Balinalarınızı yetiştirebilir onlar sayesinde pasif gelir elde edebilirsiniz. En başta da belirttiğim gibi bu projelerin bir kısmı Chris tarafından sadece reklam amaçlı olarak da paylaşılıyor olabilir. Detaylı araştırmanızı mutlaka yapmalısınız.

Wen Lambo (LAMBO)

Chris’in bahsettiği son projenin adı Wen Lambo (LAMBO). Wen Lambo, Binance Smart Chain (BEP-20) üzerinde akıllı sözleşmeler kullanan deflasyonist bir tokendir. LAMBO tokeni alan yatırımcılar %10 işlem ücretiyle karşılaşacak, proje yetkilileri bunun sebebini “üyelerin fiyatın yükselmesine izin veren süre boyunca tokenlerini tutmaları” şeklinde açıklıyor.

NFT odaklı bu projede de kiralama, takas gibi seçenekler sunuyor. Elde ettiğiniz pasif gelir 1 yıl boyunca kilitleniyor ve bu risklidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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