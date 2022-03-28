Altcoinler önemli fırsatlar sunuyor, popüler kripto paralarda son durum ne? Kısa ve orta vadeli beklentiler!

Yeşile dönmeyen altcoin neredeyse yok ve önemli bir kısmı çift haneli yükselişler yaptı. Birçok altcoin zararlarını telafi ediyor. Peki kripto para yatırımcıları tarafından yoğun ilgi gösterilen MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin kısa vadede hangi seviyeleri hedefliyor? Güncel fiyat analizi ve kısa vadeli beklentileri ele alıyoruz.

Polygon (MATIC)

MATIC yazı hazırlandığı sırada 1,71 dolardan alıcı buluyor. Kripto para son 24 saatte %5’e yakın artış gösterdi. MATIC fiyatı 24 Şubat tarihinde 1,24 dolara kadar düşmüştü. Yaklaşık 1 ay içerisinde %28’e yakın yükseldi. Polygon ekosistemi gelişmeye devam ediyor ve uzun vadeli beklentiler MATIC fiyatının artacağı yönünde.

Aralık sonunda başlayan düşen trend birkaç kez test edilmişti ancak kısa süre önce kırıldı. Fiyatın buradan 2,40 dolara kadar devam etmesi mümkündür. Olası geri çekilmede 1,33 dolar bölgesindeki destek izlenmelidir.

Loopring (LRC)

Bugünün yıldızlarından biri de Loopring (LRC) oldu. Kripto para birimi %15’in üzerinde artışla yazı hazırlandığı sırada 1,23 dolardan alıcı buluyor. 23 Mart tarihinde gelen yüklü alımlarla birlikte fiyat 0,79 dolardan 1,2 seviyelerine çıktı. RSI halen nötr bölgenin bir miktar üzerinde bulunuyor ve MACD pozitif, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalan fiyat son dönemde oldukça iyi bir performansa sahip.

Yükselişin devamı için 1,13 dolar seviyesinin korunması gerekiyor. Kısa vadede 1,23 dolar ilk hedefti ve bu gerçekleşti, LRC’nin 1,55 dolar direncine kadar yeni bir atak başlatması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ripple (XRP)

XRP halen 1 dolar seviyesini kazanabilmiş değil ancak bu hedefine yaklaşıyor. SEC’in ezeli düşmanı Ripple (XRP) yazı hazırlandığı sırada 0,884 dolardan alıcı buluyor. Günlük %5’in üzerinde artış yaşadı ve 0,9 dolara kadar yükseldi.

Kısa vadede 0,886 seviyesi korunabilirse 0,914 ve 0,992 dolar hedeflerini görebiliriz. Aralık sonunda başlayan bir üçgen oluşumu var. Bunu birçok altcoinde şu an görüyoruz. Eğer 0,88 bölgesi korunabilirse bu üçgen kırılmış olacak. Olası geri çekilmede 0,77 doların izlenmesi gerekir. Orta ve uzun vadede 1,07 ve 1,33 aralığında yeni zirveler görebiliriz. SEC davasıyla ilgili pozitif gelişmeler fiyatın ani hareketlerini tetikleyebilir nihai hedef 2 dolar bölgesinin yeniden ziyaret edilmesidir.

Cardano (ADA)

Kırdı, kıracak derken Cardano (ADA) nihayet 1 dolar bölgesinin üzerine çıktı. Burada güzel tutundu ve yazı hazırlandığı sırada %7 artışla 1,21 dolardan alıcı buluyor. Şubat sonunda 0,74 doları gören ADA %40’a yakın prim yaptı. MACD pozitif ve RSI nötr bölgenin üzerinde bulunuyor. Fiyat 200 günlük ortalamayı aştı.

Kısa vade 1,1 dolar desteği önemli ve fiyatın 1,24 doları aşarak burada tutunabilmesi kritik, sırasıyla 1,29 ve 1,38 dolar seviyelerini görebiliriz. Elbette bunun için Bitcoin’in 47.000 doların üzerinde tutunması ve yukarı yönlü beklentileri suya düşürmemesi gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.