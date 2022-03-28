Kripto para birimleri yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ve başta lider kripto para birimi olmak üzere tüm kripto para piyasasında yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. Bitcoin fiyatı 47.000 dolarlık önemli seviyeyi kırarken altcoin’lerde de yukarı yönlü hamleler görüyoruz.

Fear and Greed Index

Fear and Greed Index yani Korku ve Açgözlülük Endeksi kripto para ekosisteminde oldukça sık kullanılan endeksler arasında yer alıyor. Eğer endeks sıfıra yakınsa piyasada korkunun hakim olduğu ve dolayısıyla düşüşlerin yaşanabileceği anlaşılıyor. Ancak eğer endeks 100’e yakınsa piyasada açgözlülüğün hakim olduğu anlaşılıyor. Açgözlülük dönemlerinde yatırımcılar alım yaptığı için de fiyatların artması bekleniyor.

Elde edilen son bilgilere göre Fear and Greed Index şu anda 60 ile açgözlülük seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu, piyasada artışların olacağı yönünde yorumlar yapılmasını sağlıyor. Ancak yatırımcılar sadece bu endeks ile hareket etmemeli. Çünkü kripto para piyasası pek çok dinamiğe bağlı ve sadece bu endeks ile hareket etmek sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Analistlere göre şu anda yaşanan artış eğiliminin devam edeceğini görmek için bir süre daha piyasayı takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla hype’a kapılıp alım yapmak yerine uzman isimler bir süre yatırımcıların sakin kalmasını öneriyor.

Eğer Bitcoin 47.000 doları destek olarak belirlerse bir sonraki hedef 50.000 dolar olarak görülüyor. 50.000 dolarlık psikolojik direncin kırılımı ise piyasada ralli fişeğini ateşleyebilir. Ancak eğer 47.000 dolar kaybedilirse bu sefer 45.500’ün tekrar test edilebileceği ifade ediliyor. 45.000 bandından geri dönüş yine pozitif sinyal olarak değerlendirilirken bu seviyenin altına hızlı bir düşüş yeni bir aşağı yönlü eğilimi başlatabilir.