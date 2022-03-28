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Bir Merkez Bankası Kripto Karşıtı Hamlesi Daha: Bu Ülke de Akıma Katıldı

Kriptoları yasaklamak veya onu yasallaştırmak üzere ikiye ayrılan ülkeler arasında bu ülkenin merkez bankası, vatandaşlarını kriptolar için uyarıyor.
15:00
28 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Günümüzde ülkeler, kriptoların kontrolü ve yasallaşması veya yasaklanması adına fikir ayrılıklarına gidiyor. Sudan Merkez Bankası, Sudan vatandaşlarını kripto para birimlerini kullanmaması yönünde uyararak bu hamlede bulunan ülkeler listesine adını yazdırıyor.

Kara Para Aklama ve Volatilite

Hükümetler, kripto para birimlerinin özellikle yasadışı yollar, kara para aklama ve terör faaliyetlerini destekleme için kullanılmasının önüne geçmek istiyor ve endişe duyuyor. Amerika ve Avrupa Birliği, bu konuda yasallaşma ve kontrol tavrını güderken Çin ise direkt olarak yasaklama ile yaptırımlar yapıyor. Sudan hükümetinden böyle bir karar gelmese de Sudan Merkez Bankası, Sudanlı vatandaşları kriptolar hakkında uyarıyor ve kriptoların yetkili kurumlar tarafından çıkarılmadığı için yasal bir para birimi olarak düşünülemeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca merkez bankası yetkilileri, kriptoların yüksek volatilite riski taşıdığını, korsanlık ve finansal suçlara açık olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise, nakit para akışında bir izlenebilirlik olmadığı için bu olasılığın nakit para işlemlerinde daha yüksek olduğunu vurguluyor. Kripto para birimlerinin bağlı olduğu blockchain, izlenebilirlik ve işlemlerin anlık herkes tarafından görüntülenmesi ile aslında daha güvenilir olduğunu kanıtlıyor.

Yasaklar ve Önlemler

Sudan hükümeti, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak merkez bankasının, vatandaşları uyarması ile vatandaşların kriptolara yöneliminde bir azalma olmayacağı düşünülüyor. Çin hükümeti, direkt olarak kripto para birimlerini, kripto borsalarını, kripto madenciliğini, NFT ve benzeri dijital varlıkları yasaklamasıyla biliniyor. Ancak Çin’de bulunan vatandaşlar, bu yasaklara rağmen bir şekilde bu sektörlerde bulunuyor ve aktif rol oynuyor. Merkeziyetsiz oluşuyla bilinen kriptolar, ne yazık ki zincirlere tabii tutulamıyor ve dolayısıyla insanların kullanımı engellenemiyor.

ABD ve Avrupa ise, düzenlemeler ve yasalarla kripto işlemlerini yapan yatırımcıları ve kurumları korumayı hedefliyor. Kontrolü elinde tutmak isteyen ve bu sektörde lider olmak isteyen Amerika da bu güvenlik açıklarına dikkat çekiyor. Ancak Amerika ve Avrupa, siber güvenlik, kriptoların izlenebilirliği ve kişisel verilerin ilgili makamlara açık olarak anonimliğin kalkması konularında araştırmalar yaparak bu sektöre yön vermek ve yatırımcıların isteklerini karşılayabilmeyi umuyor.

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