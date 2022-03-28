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Avrupa Birliği Bunu Tartışıyor: Kara Para Aklama ve Kriptolar

Avrupa Birliği Parlamentosu, kripto para birimlerinin kara para aklama operasyonlarında kullanılmaması için önlemler almaya çalışıyor.
14:30
28 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Avrupa Parlamentosu, kripto cüzdan hesaplarını düzenlemeyi amaçlayan değişiklik için Perşembe günü oylama yapmayı planlıyor. Avrupa Parlamentosu, kripto cüzdanları sistemde barındırılmayan cüzdanlar olarak nitelendiriyor ve o cüzdanlarla yapılan kripto işlemlerini ele alma şeklini değiştirmeyi hedefliyor. Buna ek olarak yetkililer, bu cüzdanlarla yapılan 1.000 euronun üzerindeki her transfer işleminin ilgili makamlara rapor edilmesini de öneriyorlar.

Kara Para Aklamayı Sonlandırmak

Hükümetler, kripto paraları kontrolde tutmak istiyor ve kendi dijital para birimleri için hızlı bir çalışma sürdürüyor. Avrupa da bundan geri kalmıyor. Avrupa, kripto paraların olası bir kara para aklama operasyonlarda kullanılması adına endişe taşıyor ve bunu önlemeye çalışıyor. Hali hazırda Avrupa’da kara para aklama karşıtı AML yasası mevcut. Avrupa, Perşembe günü yapılacak olan oylama ile bu AML yasasını da tartışacak ve düzenleme yoluna gidecek.

Ayrıca Avrupa, blok içinde barındırılmayan dijital cüzdanların nasıl işlediğine dair araştırmalar yapıyor ve bu konuda da düzenleme getirmeyi düşünüyor. Avrupa böylece, Metamask gibi cüzdanları hedef aldığını açık ediyor ve bunların lisanslı dijital varlık hizmet sağlayıcı tanımını eleştiriyor. Buna ek olarak Avrupa, finansal kurumların fon transferlerinde ödeyici ve alıcı bilgilerinin olma zorunluluğunu da eklemek istiyor ve merkezi olmayan bu sistemlerde bunun nasıl yapılacağını tartışıyor.

Analistler, Avrupa’nın bu hamlelerini yadırgamıyor ve kriptoyu suç faaliyetleri için bir araç gibi gören acı gerçekler olduğunu da belirtiyor. Ancak Avrupa, bu düzenlemeleri gerçekleştirirse, kripto cüzdan sahiplerinin anonimliği düzenlenecek ve dolayısıyla merkeziyetsiz yapı bir darbe alabilecektir.

Hükümetler ve Anonimlik Savaşı

Ayrıca Avrupa’ya ek olarak Singapur, Japonya ve Kanada da böyle bir düzenleme yoluna girmişti ve bu hükümetler de kripto işlemleri yapan müşterilerin işlem yapılırken alıcı-verici kişisel bilgilerini ilgili makamlarla paylaşmasını istiyor. Yani başka bir deyişle hükümetler, kripto işlemlerinin izlenebilirliğini artırmak ve kara para aklama, terör gibi finansmanlarla mücadele etmek için anonimliğin önüne geçmek istiyor.

Avrupa Parlamentosu, bu düzenleme için yasa tasarılarının ve yöntemlerin hazır olduğunu iletiyor. Bu yasa tasarısı oylamaya sunulduğunda, Avrupa vatandaşlarını temsil eden Parlamento ve 27 AB üye devletlerinin hükümetlerini temsil eden konsey konuyu tartışacak ve anlaşma için oylamaya gidecektir.

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