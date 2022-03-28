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Binance’tan Ağ Genişletme Haberi: Bu Uygulama İle Platform Büyüyor!

BNB Chain, hız ve verimliliği artırmak, bünyesinde bulunmasını istediği uygulamalar için altyapı hazırlayabilmek adına yan zincirler oluşturacağını açıklıyor.
13:56
28 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

BNB zinciri, hem ağ yükünü azaltmak hem de oyun gibi yoğun kaynaklı uygulamaların maliyetini düşürmek için yan zincirler oluşturmayı hedefliyor. Bu işlemle Binance, maliyeti düşürmeyi ve işlem hızını artırmayı hedefliyor.

Yan Zincirler Ek Uygulamalar

Binance yetkilileri, yan zincirlerin işleme ne zaman alınacağı hakkında net bir paylaşımda bulunmadı. Ancak BNB Chain Application Sidechain (BAS) yetkilileri, BNB Chain’den veri ve varlık taşınmasına izin verecek ağın sınırlı işlem kaynakları üzerindeki baskısının azaltılmasının planlandığını belirtiyor. Ayrıca bu yan zincirlerin uygulamaya özel olması yani bireysel yan zincirlerin oluşturulup belirli kullanım alanlarına odaklanması planlanıyor.

BAS yetkilileri, bu yeni oluşturulacak altyapının BNB Chain ile çok sayıda kullanıcının kendi blockchainlerini oluşturmasına ve çalıştırmasına yardımcı olacağını da belirtiyor. Bunlara ek olarak BNB Chain, GameFi, SocialFi ve metaverse gibi alanlarda büyük ölçekli uygulamaları benimseyip kendi bünyesine alma planlarının da olduğunu açıklamıştı. Bu altyapının sağlanması ve yan zincirler ile Binance, bu hedefe ulaşmada daha etkili olabilir.

BAS Test Ağı

Bu gelişme ile BAS’ın,  BNB Chain ile uyumlu Dapp’leri barındırması ve buna ek olarak bağımsız çalışma özgürlüğüne sahip olması da bekleniyor. Böylece BAS, ana ağ protokolünden bağımsız olarak kendi güvenliği için doğrulayıcı setlerini seçebilir. Ayrıca BAS yetkilileri, ağ üzerinde kendi BAS’larını dağıtabilecekleri bir ortam da hazırlamak istiyor.

BNB Chain üzerinde çalışan Binance Labs, bu gelişmelerle özellikle GameFi’ya odaklanıyor olabilir. Daha önce GameFi gibi dev uygulamarla beraber çalışacaklarını belirten Binance Labs, yan zincirlerini ilk olarak GameFi üzerinde kullanabilir ve onun artık platformla birleşmesini sağlayabilir. Henüz net bir açıklama gelmese de Binance Labs’ın, ilk BAS test ağının teknik ayrıntılarını yakın bir süreçte paylaşması bekleniyor.

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