Metaverse ekosistemi hızla büyümeye devam ediyor ve bu alanda her gün yeni projeler ortaya çıkıyor. Kripto para piyasasının popüler YouTube kanallarından olan CryptoStache de dikkatini çeken 4 metaverse platformunu takipçileri ile paylaştı.

Ethereum Towers

Analistin ele aldığı ilk proje olan Ethereum Towers, topluluk odaklı bir metaverse olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda kullanıcılar Ethereum Towers’da bir apartman dairesi satın alabiliyor ve böylece diğerleri bir arazi satın alıp o arazide inşaat yapma imkanı verirken, proje kullanıcılarına hazır daireler sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre bu daireler sosyalleşmek için, çeşitli etkinliklere katılmak için ve topluluğun bir parçası olmak için kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar dairelerini kiralayabilir ve oyun için token kazanma şansına da sahip olabilir.

Bunlara ek olarak Ethereum Towers’da yer alan dairelerin hepsi özelleştirilebilir daireler. Yani kullanıcılar kendi dairelerini istedikleri gibi dekore edebilir ve bunun için NFT’leri kullanabilir. Ayrıca Ethereum Towers’ın kripto para birimi olan TWR kazanmak için de kullanıcıların etkileşimde bulunması ve sosyalleşmesi yeterli.

Bloktopia (BLOK)

Analistin bahsettiği ikinci metaverse projesi ise Bloktopia. Bloktopia, Polygon tarafından desteklenen ve bu ağ üzerine kurulmuş merkezsiz bir metaverse olarak tanımlanabilir. Bloktopia’da, 21 seviyeden oluşan merkezi olmayan bir sanal gerçeklik gökdeleni, kullanıcıların kripto bilgilerine ve kapsamlı içeriğe tek bir yerden erişmeleri için bir merkez görevi görüyor. Bloktopia’lar, kendilerini temel bilgiler veya daha gelişmiş konularda eğitebilir, dijital gayrimenkul sahibi olarak, oyun oynayarak ve ağlar kurarak gelir elde edebilir.

Yapılan açıklamalara göre Bloktopia’da her katta farklı bir alan olacak ve analist bunu farklı bir konsept olarak değerlendiriyor.

Bunlara ek olarak BLOK adlı oyun içi token kazanabileceğiniz ve mülkleri kiralayabileceğiniz oyunlar da platformda olacak. Yani burada mülk sahibi olmak size kazanma yeteneği de verecek.

Ceek VR (CEEK)

Son olarak analist Ceek VR projesine değiniyor. Akıllı sözleşmeler ile yönetilen Ceek VR kullanıcılarına, CEEK adı verilen BEP20 uyumlu token’ı da sunuyor. Ceek VR aslında müzik, sanatçılar, yaratıcılar, spor ve ünlü içerik yaratıcılar için bir platform olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

Bunlara ek olarak Ceek ile ilgili ilginç olan şey, aslında kendi VR setlerine sahip olmaları. Bu nedenle Ceek bir VR kulaklık şirketi olarak başladı ve bu metaverse konseptini tüm markalarına dahil etmek için hareket ediyorlar.

Analistin açıklamalarına göre projenin önemli ortaklıklarının olması da dikkatleri çekiyor. Ceek, Lady Gaga, Bon Jovi, Megadeth ve Katy Perry ile çalıştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.