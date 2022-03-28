Socios'ın kurucusu ve CEO'su Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Perşembe günü topluluk buluşması için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Socios’ın kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Perşembe günü bir topluluk buluşması için İstanbul’a geleceğini duyurdu. Dreyfus, söz konusu buluşmada Chiliz Chain 2.0’ın ve Soicos‘ın uzun vadeli vizyonunun ele alınacağını belirtti.

Socios’ın CEO’sundan Son Dakika Açıklamaları

Soicos’ın kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile önemli açıklamalarda bulundu. Dreyfus, yaptığı Twitter paylaşımında Perşembe günü bir topluluk buluşması için İstanbul’a geleceğini duyurdu. Söz konusu topluluk buluşması adına kısa bir açıklama yapan Dreyfus, görüşmede Chiliz Chain 2.0’ın ve Socios’ın uzun vadeli vizyonunun ele alınacağını belirtti. Ayrıca Socios’ın resmi Twitter hesabı da ek bir paylaşım yaparak kısa bir açıklama yaptı.

Chiliz (CHZ) Güncel Teknik Görünüm

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yükseliş hareketlerine hız kazandırarak 47.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.330 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,2 trilyon doları aştı.

CHZ de piyasadaki yükseliş eğilimi ile birlikte haftalık zaman diliminde güçlü bir ivme yakaladı. Son 1 haftalık zaman diliminde 0,20 dolar fiyat seviyelerinden başlattığı güçlü yükseliş ivmesi ile CHZ, kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 0,27 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.