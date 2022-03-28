İngiliz kripto yatırım şirketi ETC Group, üç kripto para biriminin değerini takip eden üç yeni kripto para borsasında işlem gören ürünü (exchange traded product/ETP) piyasaya sürdü.

ETF Stream tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İngiliz kripto yatırım şirketi ETC Group, üç kripto para biriminin değerini takip eden üç yeni kripto para borsasında işlem gören ürünü (exchange traded product/ETP) piyasaya sürdü.

ETC Group 3 Yeni ETP’yi Piyasaya Sürdü

İngiltere merkezli kripto yatırım şirketi ETC Group, Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC) ve Cosmos (ATOM) üç kripto para biriminin değerini takip eden ETP’leri Zürih merkezli SIX Swiss Exchange ve Frankfurt merkezli Deutsche Börse’de kullanıma sundu.

ETC Group‘un kurucusu Bradley Duke, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek için en sıcak altcoinlere maruz kalmaya “giderek daha fazla ilgi duyduklarını” dile getirdi. Ayrıca Duke, en yeni ürünlerin yüksek kaliteli ticaret için önemli düzeyde likidite sunduğunu belirtti.

ETC Group ayrıca kurumsal yatırımcılara Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin gibi kripto para birimlerini de takip etme olanağı sağlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Avrupa’nın en iyi kurumsal düzeyde kripto destekli menkul kıymetler sağlayıcısı, Polkadot, Solana, Cardano ve Tezos için ETP‘leri başlattı.

Bu ayın başlarında şirket, dünyanın ilk metaverse odaklı borsa yatırım fonunu (ETP) başlatarak çığır açan bir hamle yaptı. Yatırımcıların VR/AR ve 3D grafikler gibi en son teknolojiler üzerinde çalışan bir dizi şirkete maruz kalmalarına yardımcı olur.

Fiziksel Destekli İlk Kripto Para ETP’si

ETC Group, 2020 Deutsche Boerse‘de dünyanın ilk merkezi olarak takas edilen Bitcoin borsasında işlem gören ürününü piyasaya sürdü. Geçen Ekim ayında, yönetim altındaki varlıklarda 1,5 milyar doları aşarak dünyanın bir numaralı fiziksel destekli tek kripto para birimi ETP’si oldu.

Geçen Haziran ayında şirket, İngiltere’deki ilk Bitcoin ETP’yi listeleyeceğini duyurdu. Şirket şimdi ayrı kripto para birimlerinin değerini izleyen sekiz fiziksel destekli ETP sunuyor.

Ürünlerini Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Amsterdam, Zürih ve Frankfurt’ta piyasaya süren ETC Group, Avrupa finans piyasalarında önemli bir varlık kazanmayı başardı. Avrupa’nın genel olarak ABD’ye kıyasla daha kripto dostu olduğu biliniyor.