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  •   Bitcoin’de Tarih Tekerrür Mü Ediyor? Ünlü Analist Peter Brandt, 2019’u İşaret Etti

Bitcoin’de Tarih Tekerrür Mü Ediyor? Ünlü Analist Peter Brandt, 2019’u İşaret Etti

Ünlü analist ve trader Peter Brandt, Bicoin'in 2019'daki ile aynı fiyat hareketlerini gerçekleştirmesini bekliyor.
12:20
28 Mart 2022
Yazar: Emre Aydıner

Lider kripto para birimi Bitcoin’de yukarı yönlü kırılım gerçekleşmesi ve 47.000 dolara yükselmesinin ardından, kıdemli analist Peter Brandt dahil olmak üzere çeşitli kripto piyasası analistleri, Bitcoin‘in gelecekteki potansiyel hareketiyle ilgili düşüncelerini ve analizlerini dile getirdiler.

Bitcoin 47.000 Dolara Fırladı

Ünlü kripto para analisti Peter Brandt, sağlanan çizelgeye ve bir kalıba göre lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 4.000 ve 8.000 dolar civarında işlem gördüğü dönemdekine benzer bir fiyat hareketi bekliyor. Öyle ki o dönemde Bitcoin (BTC), simetrik aralıktan benzer bir kopuş yaşadı.

2019’daki kırılmanın ardından, Bitcoin yaklaşık %20 kazandıktan sonra artan aralığa girdi ve bu da lider kripto para birimini yeni yerel zirvelere taşıyan başka bir kırılmayla sonuçlandı. Daha sonrasında Bitcoin’in pump’lanmasıyla birlikte fiyat %50’nin üzerinde artış kaydetti.

Oldukça benzer tarihsel hareketler göstermesine rağmen, deneyimli analist bir feragatname sunarak topluluğu grafiklerin geleceği tahmin edemeyeceği konusunda uyardı.

Peter Brandt, sağlanan çizelgelerin ve stratejilerin, yalnızca uygun risk yönetimi gerektiren ticaret programları ve stratejileri içinde faydalı olduğunu dile getirdi.

Ünlü analist, piyasadaki açgözlülük aşamasına atıfta bulunarak yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyardı.

Bitcoin’de Güncel Durum

TradingView tarafından hazırlanan grafiğe göre, Bitcoin yükselen bir aralığın direnç çizgisini başarıyla geçti ve şu anda 47.000 dolar civarında konsolide oluyor.

Aralık sınırını aşmanın yanı sıra BTC, Aralık 2021’den bu yana güçlü bir direnç görevi gören 200 günlük üstel hareketli ortalamada da hareket etti. İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4.90’lık bir artışla 46.46.942 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

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