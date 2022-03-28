Bu 3 altcoin tüm kripto para piyasasında yaşanan artışı gölgede bırakarak son 24 saatin en çok yükseleni oldu. İşte son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimleri;

Lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoin’ler geçtiğimiz günlerde hızlı bir artış başlattı. Yaşanan bu artış Bitcoin fiyatını 47.000 dolar seviyelerine kadar taşırken pek çok altcoin’de de büyük kazançlar sağladı.

Ancak bu 3 altcoin tüm kripto para piyasasında yaşanan artışı gölgede bırakarak son 24 saatin en çok yükseleni oldu. İşte son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimleri;

Holo (HOT)

ilk olarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 83. kripto para birimi olan Holo (HOT) karşımıza çıkıyor. Holo, hafta başında 0.0044 dolar seviyesinden işlem görürken yukarı yönlü bir artış başlattı.

Holo’da (HOT) başlayan bu artışla birlikte fiyat ilk olarak 0.054 dolar seviyesine yükseldi. Daha sonra yeniden 0.0050 doların altına gerileyen altcoin dün itibarıyla ivme kazandı 0.0072 dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Holo (HOT), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %31.26’lık bir artışla 0.0068 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Filecoin (FIL)

Son 24 saat içerisinde en çok artış yaşayan bir başka kripto para birimi ise Filecoin (FIL) oldu. Piyasa değeri bakımından 37. sırada yer alan altcoin kripto para piyasasında yaşanan artıştan en çok nasibini alanlar arasında yer aldı.

Öyle ki popüler altcoin, hafta başında 17 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artışlarla birlikte 19 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Buna ek olarak lider kripto para birimi Bitcoin’de dün başlayan artışla birlikte FIL ivme kazandı ve 25.42 dolar seviyesine kadar yükseldi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Filecoin (FIL), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %27.39’luk bir artışla 24.81 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Gnosis (GNO)

Son olarak son 24 saatin en çok yükselen kripto para birimi olan Gnosis’e (GNO) yakından bakalım. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 98. kripto para birimi olan Gnosis, son 24 saatte en çok artış yaşayan kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle ki Gnosis, hafta başında 318 dolar seviyelerinden işlem görürken hafta içerisinde bir miktar artış yaşayarak 340 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ancak Bitcoin’in 47.000 doları geri almasıyla birlikte artış ivme kazandı ve fiyat 440 dolar seviyesine kadar yükseldi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Gnosis, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %27.30’luk bir artışla 438 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.