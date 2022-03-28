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Rusya Enerji Bakanından Kritik Açıklama! Kripto Para ve Madencilik Regülasyonlarında Son Durum!

Rusya'da kripto para ve madencilik regülasyonlarında son durum ne?
10:00
28 Mart 2022
Rusya Enerji Bakanından Kritik Açıklama! Kripto Para ve Madencilik Regülasyonlarında Son Durum!
Yazar: Emre Aydıner

Rusya Enerji Bakanı geçtiğimiz günlerde, Rusya’daki kripto madenciliği konusundaki düzenleyici belirsizliğin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi. Enerji Bakan Yardımcısı Evgeny Grabchak, ülke üzerindeki aşırı ekonomik baskıyı gerekçe göstererek hükümeti kripto para madenciliğini yasallaştırmaya çağırdı.

Rusya’da Kripto Para Madenciliğinin Yasallaştırılması Gündemde

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş pek çok ülkenin ve dev şirketlerin Rusya’ya yaptırım uygulamasına neden oldu. Rusya bu yaptırımlar karşısında köşeye sıkışırken yaptırımlardan kaçmanın yollarını arıyor.

Öyle ki Enerji Bakan Yardımcısı Evgeny Grabchak, ülke üzerindeki aşırı ekonomik baskıyı gerekçe göstererek hükümeti kripto para madenciliğini yasallaştırmaya çağırdı.

Grabchak’ın yorumları, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya karşı şimdiye kadar görülen en katı ekonomik yaptırımlardan bazılarının ardından geldi. Yaptırımlar, Rusya’yı batı finans sisteminden etkin bir şekilde engelledi.

Enerji Bakan Yardımcısı Evgeny Grabchak, konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi;

Bu yasal boşluğun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu faaliyetle bir şekilde geçinmek istiyorsak ve mevcut realitede başka seçeneğimiz yoksa, yasal düzenlemeye madencilik kavramını da ekleyerek yasal düzenleme yapmalıyız.

Grabchak, madencilik sahaları ve madencilere verilen enerji ödeneklerinin bölgesel kalkınma planlarıyla aynı zamana denk gelmesi gerektiği göz önüne alındığında, madenciliği federal yerine eyalet ve bölgesel düzeyde düzenlemenin daha verimli olacağını kaydetti.

Rusya, Kriptoya Dönecek mi?

Rusya’nın son ekonomik yaptırımları atlamak için kripto kullanıp kullanmayacağına dair spekülasyonlar çok yaygın. Uzmanlar, Moskova’nın büyük ölçekli işlemleri kolaylaştırmak için kriptoyu kullanabileceği fikrini reddetse de, bu fikir hala devam ediyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde bir Rus bakan, ülkenin devasa enerji ihracatı için Bitcoin (BTC) ile ödeme kabul etme olasılığını dile getirdi. Rubledeki yüksek oynaklık, ülkedeki ödeme hizmeti operasyonlarının askıya alınması bu eğilimin sürdürülmesini zorlaştırsa da, Rus vatandaşlarının servetlerini korumak için kriptoya döndüğünü de gördü.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Rus hükümetinin para taşımamasını sağlamak için de adımlar attı. Çoğu büyük kripto para borsası, Rusya’da aktifken, belirli Rus kuruluşlarına karşı kara listelere uymak için yapılmıştır.

Bir Akışta Rus Kripto Düzenlemesi

Kripto para birimleri şu anda Rusya’da minimum düzenlemeye sahiptir, ancak devlet kurumları arasında oldukça bölünmüş bir konudur. Rusya merkez bankası, maliye bakanlığının bazı yasallaştırma girişimlerinin tam tersine, uzaya kapsamlı bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

Geçen ay maliye bakanlığı, Rusya’da kripto ticareti ve madenciliği için düzenleyici bir çerçeveyi özetleyen bir yasa tasarısı önerdi. Ülke, bu yılın başlarında Rusların dünyadaki toplam kripto paranın yaklaşık %12’sini (yaklaşık 240 milyar dolar) elinde tuttuğunu gösteren bir hükümet raporuyla, kripto benimsemesinin bu yıl büyük ölçüde arttığını gördü.

Ülkenin bol enerji kaynağı ve soğuk iklimi, onu madencilik için ideal bir yer haline getiriyor. Ukrayna ihtilafından önce, kripto meraklıları, Çin ve Kazakistan madencilik merkezlerindeki baskıların ardından Rusya’yı bir sonraki madencilik etkin noktası olarak belirlediler.

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