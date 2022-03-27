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Bitcoin (BTC), 46.000 Doları Geride Bıraktı: Rallinin Ayak Sesleri Duyuluyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 46.000 doları geride bıraktı. İşte Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ve güncel seviyeler
23:54
27 Mart 2022
Yazar: Emre Aydıner

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), son zamanlarda yaşanan yükseliş hareketini devam ettirdi ve geçtiğimiz dakikalarda 46.000 doları geride bıraktı.

İşte lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyeler;

Bitcoin 46.000 Doları Geride Bıraktı

Amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde yeni bir yükseliş trendi başlattı ve hızla artışa geçti. Bitcoin’de yaşanan bu artışla birlikte fiyat 45.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi ancak 45.000 doların üzerinde bir hareket kaydedilmedi.

Daha sonra 44.000 dolar seviyelerine gerileyen BTC, bu bölgede kazançları konsolide etti. Geçtiğimiz dakikalarda yeniden ivme kazanan Bitcoin (BTC), 46.000 doların üzerine yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), TrandingView‘den alınan verilere göre son 24 saatte %3’lük bir artış kaydetti ve şu anda 46.020 dolar seviyelerinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yukarı yönlü harekete geçmesi piyasayı nasıl etkiledi gelin hep birlikte bakalım.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), Bitcoin’in 46.000 doları geride bırakmasıyla birlikte hız kazandı ve 3.200 dolar seviyesinin de üzerine yükseldi. ETH, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre son 24 saatte %2.96’lık artışla 3.235 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Öte yandan Binance Coin (BNB), %1.97. artışla 423 dolardan işlem görürken, Ripple (XRP) son 24 saatte %1.79’luk artışla 0.84 dolardan,  Cardano (ADA) son 24 saatte %1.84’lük artışla 1.15 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %2.58’lik artışla 105 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %1.68’lik artışla 92 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %1.96’lık artışla 87 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

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