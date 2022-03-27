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Popüler Altcoin Ralli Öncesi Bu Seviyeleri Görebilir!

Bu kripto para birimi kritik seviyeyi kazandı. Ralli başlamadan önce bu seviyeler görülebilir.
21:58
27 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Son günlerde piyasalar yeşil şekilde uyanıyoruz. Bazı altcoinler ralliye şimdiden başladı, ancak sırada olanlar da var. Bu altcoin henüz net bir geri dönüş sinyali vermiyor ancak belirlenen seviyeleri ziyaret ettikten sonra yatırımcısına ciddi kazançlar getirebilir. Peki bu altcoin hangisi ve izlenecek kritik seviyelerin detayları neler?

Litecoin (LTC) Yorum

Son yükseliş rallisinin başlamasıyla birlikte Litecoin (LTC), sonunda yükselen bir kanalda (beyaz) yükselirken 20/50/200 EMA’nın üzerinde işlem gördü. Bu arada, boğalar 126 dolarlık direnci test etmeye devam etti.

126 dolar seviyesinin altında sürekli bir kapanış, boğalar satın alma çılgınlığına devam etmeden önce LTC’yi 122-123 dolar bölgesini yeniden test etmeye itebilir. 20 EMA’sının (kırmızı) altındaki herhangi bir kapanış, hemen trend çizgisi desteğiyle (beyaz, kesikli) çakışan 120 $ işaretine doğru desenli bir kırılmaya yol açacaktır. LTC yazı hazırlandığı sırada 126 dolardan alıcı buluyor.

Litecoin (LTC) Fiyat Hedefi

24 Şubat’ta 14 ayın en düşük seviyesine düştükten sonra, boğalar nihayet 90 dolarlık tabanı savunmak için devreye girdi. Sonuç olarak, LTC geçen ay %39,52’nin üzerinde bir yatırım getirisi kaydetti. LTC boğaları, genel algıdan hızla yararlandı ve üç aylık trend çizgisi direncini desteğe çevirdi.

Önceki satış kaybını toparlarken, yakın ve uzun vadeli EMA’larının üzerinde rahat bir kapanış buldu. Ayrıca Bollinger Bantlarının (BB) alt ve üst bandı arasındaki boşluk azalmaktadır. Bu okuma, yakın vadede devam eden sıkı bir aşamayı gerektirdi. Ayılar 126 dolarlık tavanı garanti ederken, yukarı kanalın alt trend çizgisinin potansiyel olarak yeniden test edilmesi muhtemel görünüyordu. Bunu takiben, boğalar kenarlarını sağlam tutmaya ve 126 dolarlık işareti devirmeye istekli olacaklardı. Modelin altındaki herhangi bir düşüş, BB’nin alt bandının ve trend çizgisi desteğinin yakınında test alanları bulabilir.

Fiyat son iki gün içinde ani direncini test ederken, RSI daha düşük zirvelere tanık oldu. Bu yörünge, RSI’nin fiyatla biraz zayıf bir düşüş eğilimini ortaya çıkardı. Herhangi bir geri dönüş, orta hat desteği bulmaya devam edecektir.

Boğalar fiyatı şimdi olduğu gibi 126 dolar seviyesinde tutabilirse 130,141 ve 146 dolar seviyeleri görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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