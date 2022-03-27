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Terra (LUNA) Ne Kadar Bitcoin Aldı? Piyasaları Etkileyen Gelişme!

Son alımlarla birlikte toplam ne kadar Bitcoin'leri oldu? Toplamda kaç milyar dolarlık alım yapılacak?
18:45
27 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bugünlerde Bitcoin’in büyük bir destekçisi var. Evet Terra Vakfından bahsediyoruz. Son yapılan alımlar piyasaların yükselişini tetikledi. Peki şu ana kadar toplam ne kadarlık Bitcoin alımı yapıldı? Daha fazla alım yapmayı planlayan Terra Vakfı bu yılın ilk kripto boğa koşusunu başlatacak mı?

Luna Vakfı ve Bitcoin

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 44.750 dolarda bulunuyor. WuBlockchain‘in tespitine göre, Luna projesinin arkasındaki vakfın 50tv4q ile biten başka bir isimsiz adrese 1,1 milyar dolar değerinde BTC yatırdığı bildirildi. Luna Foundation daha önce Bitcoin rezervleri için 2,2 milyar dolar topladığını açıklamıştı. Cüzdan aslında vakfa aitse, toplanan fonların %50’sini zaten içeriyor. Fonların diğer kısmının aynı cüzdana mı yoksa başka bir adrese mi aktarılacağı henüz belli değil.

Terra’nın kurucusu, Luna Foundation Guard’ın ağın arkasındaki UST stablecoin için ayrı bir Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla 2,2 milyar dolar toplandığını açıklamıştı.

Yüklü Bitcoin Alımları

Yakın zamanda vakfın günde 125 milyon dolarlık büyük miktarda BTC satın alma planını paylaşmıştık. Satın alınan fonların toplam hacmi açıklanmadı, ancak büyük olasılıkla 2,2 milyar dolara yakın olacak. Vakıf yetkilisinin geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı tahmin ise yaklaşık 3 milyar dolardı.

Bu hafta sonu borsalardaki hacim ortalamanın altında seyrediyor. Pazar günleri bu tarz zayıf hacimler alışık olduğumuz bir durumdur. Bitcoin haftalık kapanışını 46.000 dolara yakın bir bölgede yapmayı hedefliyor ilerleyen saatlerde BTC fiyatında ani hareketler görebiliriz. Eğer hedeflenen kapanış gerçekleşirse 2022 yılının en iyi haftalık kapanışını görebiliriz. Bu durum, artık bir trend dönüşünün başladığına yorulabilir.

Geçtiğimiz yılın son zirvesinde 69.000 doları gören Bitcoin, vadeli ETF haberiyle ralli yapmıştı. Teknik analizlerin, formasyonların ve tüm analizlerin ötesinde fiyatı canlandıran bu gelişmeydi. İlerleyen günlerde büyük firmaların Bitcoin alımı, Rusya’nın rezervlerine Bitcoin eklemesi veya Spot Bitcoin ETF onayı gibi gelişmeler fiyatın aniden altı haneli hedefine odaklanmasını sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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