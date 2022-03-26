Uzmanlar, geçmişte de olduğu gibi Cardano (ADA)'nın Haziran'da yapılacak olan güncelleme ile bir fiyat artışı yaşayacağını öngörüyor.

Cardano (ADA), her ne kadar eski sistemlere bağlılığı ve güvenlik açığı nedeniyle güncellemelere olan karşı duruşu ile bilinse de son zamanlarda ağındaki proje sayısının artması ve güncellemeleriyle gündeme geliyor. Dolayısıyla her güncelleme ve projeler, Cardano’nun yerel tokenı olan ADA’nın fiyatını da etkiliyor. Bunların ötesinde bu güncellemeler, Cardano’nun ağına performans verimi ve hızlı ölçeklenebilirlik de katıyor.

Güncellemelerin Etkisi

Cardano, protokolünde en son Alonzo güncellemesi yapmıştı ve bu değişiklikle daha önce geçersiz olan blokların geçerliliğini sağlamıştı. Bu gelişme sonrası ADA’nın fiyatı da yükselmeye başladı. Geçmişte güncelleme sonrası fiyat artışları ADA’da sıkça görülüyor. Örneğin Temmuz 2020’de Hard Fork güncellemesi ile ADA’nın fiyatı %500 artmıştı. Ayrıca Mart 2021’de Mary güncellemesiyle de ADA’nın fiyatı artıyor ve en son Alonzo güncellemesi ile beraber ADA, %135 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,96 dolara kadar ulaşmıştı.

Dolayısıyla güncellemelerin direkt olarak Cardano’nun fiyatına etki ettiği görülebiliyor. Buna ek olarak Cardano, Haziran 2022’de bir güncelleme daha yapacağını açıklıyor. Güncelleme, Vasil Hard Fork olarak anılıyor ve uzmanlar bu güncelleme sonrası bir ralli başlayabileceğini vurguluyor.

ADA’nın Ralli Beklentisi

Bu yazı yazılırken ise Cardano (ADA), yaklaşık 1,126 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, Cardano’nun sadece yedi gün içerisinde 10 milyar dolardan fazla fon artışı olduğunu da vurguluyor. Özellikle bir haftadır piyasa toparlanma içerisinde gözüküyor ve yatırımcıların Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) fonları aldığı raporlanıyor.

Analistler, Haziran ayı içerisinde yapılması beklenen Cardano ağ güncellemesi sonrası ağdaki işlem hacminin önemli ölçüde artacağını belirtiyor. Dolayısıyla analistler, bu Vasil Hard Fork güncellemesi ile hacim ve likidite artışı sonrası ADA’nın bir ralli başlatacağını düşünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.