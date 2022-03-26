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Ankara’da Metaverse Esintileri: Bu Proje Ekibi Mansur Yavaş’a Ulaşacak

Türkiye'de metaverse'e giren ilk şehir olan Ankara'ya bir teklif de bu projeden geliyor. Proje yetkilileri, Mansur Yavaş'a ulaşacaklar.
15:23
26 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto dünyasının popüler ismi ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın annesinin kurduğu RACA’nın Türkiye ayağı, Ankara Büyük Şehir Belediyesi’ne ulaşacağını ve USM’de universal metaverse hakkında görüşeceklerini iletiyor. RACA, temelinde 3 farklı proje olan NFT’lerin bulunduğu MPD, MMO 3D Mapping Mateverse olarak bilinen USM ve dünyanın ilk merkeziyetsiz depolama opsiyonlu çalışan AI robot köpeklerinden Dancing Koda’yı bulunduruyor. RACA Türkiye, USM projeleri için önce Mansur Yavaş’a daha sonrasında ise Ekrem İmamoğlu’na ulaşacaklarını belirtiyor.

Nedir Bu RACA USM

RACA, madencilik yapmayışı ve play to earn yani oyna kazan mantığında metaverse oyunlarda token kazanma şansını vermesiyle tanınıyor. Ayrıca bu yazı yazılırken Radio Caca (RACA), son 24 saatteki %19’luk artışıyla 0,001819 dolardan işlem görüyor.

USM ise, Decentraland’a benzer bir MMO 3D Mapping Metaverse olarak biliniyor. Kullanıcılar bu metaverse evreninde, gerçek bir 3 boyutlu gezegen deneyimi yaşayabiliyor. Bu özelliği ile USM, dünya çapında kripto oyun pazarında ilk olmayı başarıyor.

Ankara ve Metaverse

Öte yandan Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, henüz görüşme hakkında bir bilgi paylaşmasa da daha önce metaverse hakkında duyurular yapmasıyla biliniyor. Daha önce Open Ar Cloud Association, Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Ankara’nın dördüncü test şehri olduğunu açıklamıştı. Mansur Yavaş da bu duyuruyu paylaşmış ve desteklemişti. Teknolojinin inovasyonuna desteği ile bilinen Yavaş’ın, henüz RACA’nın görüşme duyurusu hakkında bir açıklama yapmasa da destekçileri tarafından konuya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

Yapılacak görüşmenin içeriği henüz bilinmese de daha önce Open Ar Cloud Association’ın yaptığı gibi USM de Ankara temalı bir arazi modeli ile Mansur Yavaş’a proje sunabilir. Play to Earn oyunlarının popülaritesinin artmasıyla tüm dünyada bu trend hızla yayılıyor ve özellikle Ankaralı metaverse meraklıları, USM ile Mansur Yavaş’ın görüşmesini merakla bekliyor.

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