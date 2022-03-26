Kripto para analisti, kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü iki altcoin'e dikkat çekti.

“InvestAnswers” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, son Youtube yayınında piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirirken, aynı zamanda yüksek oranlı değer artışları kaydedeceğini düşündüğü altcoin’leri sıraladı.

Analist, Terra (LUNA) ve Solana’ya (SOL) İşaret Etti

Analist, ilk olarak projenin milyarlarca dolar değerinde Bitcoin rezervi ile TerraUSD’yi (UST) desteklemeyi planlamasından dolayı LUNA’nın kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini savundu. Projenin yaptığı son duyurulara dikkat çeken analist, ekibin önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu durumun LUNA‘nın fiyat performansına önemli ölçüde etki edebileceğini iddia etti.

Analist, ikinci olarak Solana’nın (SOL) da kısa vadede yüksek oranlı değer artışlarına başlayabileceğini ifade etti. SOL adına güncel fiyatların yatırımcılar tarafından bir alım fırsatı olarak görüldüğünü savunan analist, kısa vadede 150 dolar direncinin aşılabileceğini ve ardından güçlü yükseliş hareketlerinin başlayabileceğini dile getirdi.

Ayrıca Ethereum (ETH) ve Avalanche’taki (ETH) güncel teknik görünümleri de değerlendiren analist, piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda ETH adına 4.000 dolar, AVAX adına ise 200 dolar fiyat seviyelerinin aşılabileceğini söyledi.

Bitcoin, 45.000 Dolar Seviyelerine İğne Attı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte 45.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasının hemen ardından, 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Bitcoin’in 44.500 dolar seviyelerine geri çekilmesi ile de kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, düşük oranlarda değer kayıpları kaydetmeye başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3.120 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.