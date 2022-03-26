X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Analiste Göre Bu İki Altcoin, Kısa Vadede Güçlü Yükseliş İvmesi Yakalayabilir!

Analiste Göre Bu İki Altcoin, Kısa Vadede Güçlü Yükseliş İvmesi Yakalayabilir!

Kripto para analisti, kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü iki altcoin'e dikkat çekti.
14:15
26 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

“InvestAnswers” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, son Youtube yayınında piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirirken, aynı zamanda  yüksek oranlı değer artışları kaydedeceğini düşündüğü altcoin’leri sıraladı.

Analist, Terra (LUNA) ve Solana’ya (SOL) İşaret Etti

Analist, ilk olarak projenin milyarlarca dolar değerinde Bitcoin rezervi ile TerraUSD’yi (UST) desteklemeyi planlamasından dolayı LUNA’nın kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini savundu. Projenin yaptığı son duyurulara dikkat çeken analist, ekibin önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu durumun LUNA‘nın fiyat performansına önemli ölçüde etki edebileceğini iddia etti.

Analist, ikinci olarak Solana’nın (SOL) da kısa vadede yüksek oranlı değer artışlarına başlayabileceğini ifade etti. SOL adına güncel fiyatların yatırımcılar tarafından bir alım fırsatı olarak görüldüğünü savunan analist, kısa vadede 150 dolar direncinin aşılabileceğini ve ardından güçlü yükseliş hareketlerinin başlayabileceğini dile getirdi.

Ayrıca Ethereum (ETH) ve Avalanche’taki (ETH) güncel teknik görünümleri de değerlendiren analist, piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda ETH adına 4.000 dolar, AVAX adına ise 200 dolar fiyat seviyelerinin aşılabileceğini söyledi.

Bitcoin, 45.000 Dolar Seviyelerine İğne Attı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte 45.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasının hemen ardından, 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Bitcoin’in 44.500 dolar seviyelerine geri çekilmesi ile de kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, düşük oranlarda değer kayıpları kaydetmeye başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3.120 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Bitcoin 45.000 Doları Gördü! Kripto Para Kahininden Bitcoin ve Altcoin Yorumu!
Bitcoin 45.000 Doları Gördü! Kripto Para Kahininden Bitcoin ve Altcoin Yorumu!
Bir Haftada Yüzde 80’in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin’de!
Bir Haftada Yüzde 80’in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin’de!
Rusya’da Kripto Para Birimlerinin Yasallaştırılması İle İlgili Önemli Gelişme
Rusya’da Kripto Para Birimlerinin Yasallaştırılması İle İlgili Önemli Gelişme
Ünlü Analist, Orta Ölçekli Bu Altcoin’i İşaret Etti! Yüzde 400 Artış Bekliyor
Ünlü Analist, Orta Ölçekli Bu Altcoin’i İşaret Etti! Yüzde 400 Artış Bekliyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
Bu Altcoin Yüzde 70 Arttı! Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Diğerlerinde Son Durum Ne?
Bu Altcoin Yüzde 70 Arttı! Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Diğerlerinde Son Durum Ne?
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Yüzde 10000 Potansiyelli 3 Altcoin! Kripto Gurusu Paylaştı!
Yüzde 10000 Potansiyelli 3 Altcoin! Kripto Gurusu Paylaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Rock Kültürü Blockchain İle Birleşiyor: Rock’n’Verse’de Arka Planda Neler Oluyor?
NFT Hype’ı Artıyor: 10 Dakikada 24 Milyon Dolarlık Satış!
Son Teknik Analizler
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Gala Coin, Mana Coin ve Spell Coin Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022