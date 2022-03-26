Ey gidi Winamp!

Çoooktan geçmişe gittiniz bile değil mi?

Ne günlerdi o 90’lar ve senin hayatımızdan eksik olmayışın.

“Ahhh! Abartma Sercan dediğini duyar gibiyim!”

Ama gerçekten de öyleydi. 90’larda bir bilgisayar sahibiyseniz ve kulaklarınız hoş tınılar duymak, müzikler dinlemek istiyorsa işte o zaman bilgisayarımızdan eksik olmayan Winamp uygulamas… şey pardon, programını kullanırdık 🙂 Program diyorum çünkü o zamanlar bilgisayarda bulunan çoğu şeye program denilirdi. Şimdi ki gibi uygulama değil 🙂

Peki aramızda müzik dinlemeyi sevmeyen var mı diye bir soru sorsam? Çoğunlukla yoktur diyeceğinizi düşünüyorum (artık varsa da onlara selamlar, saygılar). Çünkü müzik ruhun gıdasıdır derler değil mi? Sıkıldığımızda, daraldığımızda, bunaldığımızda hatta en sevinçli hallerimizde kulağımıza gelen en ufak bir tını ruh halimizi tamamıyla değiştirebiliyor. İşte zamanında maziye karışan Winamp, şimdi yeni teknolojiyi yakalamak ve torunlarına (Spotify, Fizy vb.) dedelik yapabilmek için geriye dönüyor. Hem de bir NFT projesi ile.

Bu meşhur müzik oynatıcısı, klasikleşmiş ara yüzlerinden bir tanesi olan 1997 isimli ara yüzünü 16–22 Mayıs tarihleri arasında meşhur Opensea NFT pazarında açık arttırma usulü satışa çıkaracak. Tabiri caizse parayı veren düdüğü çalacak sevgili okurum 🙂 Tabi olay bununla bitmeyecek! Hemen ertesi gün tarihler 23 Mayıs’ı gösterdiğinde kapsamlı bir NFT satışı daha başlayacak.

“Müzik ve Müzisyenleri Desteklemek İçin” sloganıyla 23 Mayıs’ta gerçekleştireceği bu NFT koleksiyonunun satışı için aslında yetenekli, yaratıcı olan tasarımcıları, tasarım yapmaya davet ediyor Winamp. Nasıl yani? Olayın ana konusu maziye dayandığı ve Winamp’ın çıkış noktasını oluşturan 1997 arayüzü olduğu için!

Winamp, bu arayüzü farklı tasarımlar, farklı yaratıcı fikirler ile tasarladığınız NFT görsellerini 15 Nisan’a kadar kendilerine site üzerindeki NFT alanından ulaştırmanızı istiyor. Bu tarihe kadar kendilerine gönderilen görsellerden 20 tanesini yöneticiler seçecek, 19 tanesinden 100x kopya, geri kalan 1 tanesinden 97x kopya oluşturarak, toplamda 1997 adet NFT’i 23 Mayısta satışa çıkaracak. Çıkaracak ama asıl olay buradan sonra başlıyor! Yaptığınız tasarımlardan bir tanesi, seçilen 20 tasarım arasına girerse işte o zaman sizin için bir gelir döngüsü başlayacak. Niye mi? Çünkü Winamp seçmiş olduğu bu 20 görselin satışından %20’lik payı, tasarımı yapan kişilere, aynı zamanda tüm koleksiyon satıldıktan sonra koleksiyonerlerin kendi aralarında gerçekleştirdiği satışlardan elde edilen gelirin %10’unu yine tasarımı yapan kişilere dağıtma müjdesini veriyor. O yüzden bana çıkmaz demeyin şansınızı deneyin 🙂 Hemen yeteneğinize sarılın ve bir şeyler karalamaya başlayın derim. Bu arada Winamp NFT’lerin satışı için 0.08 ETH, bu yazının yayınlandığı an itibari ile yaklaşık olarak 243$’lık bir fiyat belirlemiş. Bu da koleksiyonu takip etmek istiyorsak aklımızın bir köşesinde dursun.

Bütün bunların planlamasını ekibiyle birlikte yapan şirketin Ceo’su Alexandre Saboundjian diyor ki; “NFT satışı gerçekleştikten sonra geriye kalan gelirin tamamını Winamp vakfı ve diğer hayır kurumlarına bağışlayacağız”. Böyle de bir motto (hedef, yol vb.) belirlendiyse ne güzel diyorum ve yazımı sonlandırıyorum.

Bir sonraki zihin açıcı yazılarda görüşmek dileği ile.

Ben Sercan.