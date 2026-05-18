BTCC bitcoin pizza günü’nü 1 BTC ödüllü sürpriz kampanyayla kutluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🍕 BTCC, Bitcoin Pizza Günü için 1 BTC ödüllü gizemli pizza kampanyası başlattı.
  • 🎁 Kullanıcılar görevlerle puan toplayıp pizza açarak 400 bin USDT toplam ödülden pay alabiliyor.
  • 💡 BTCC Rezerv Kanıtı raporunda, ADA’da yüzde 167, BTC’de yüzde 126 gibi yüksek oranlar açıklandı.
  • 🎉 Haziranda büyük 15. yıl kutlaması ve Dünya Kupası ödülleri $BTC için heyecanı artırıyor.
Dünyanın en eski kripto para borsalarından BTCC, Bitcoin Pizza Günü’nü 1 BTC büyük ödüllü özel bir etkinlikle kutlamaya başladı. 2010 yılında gerçekleşen ve Bitcoin’in değer kazanmasında önemli rol oynayan ilk gerçek dünya ödemesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen kampanya, 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

Pizzalı ödüller ve sürpriz hediyeler

BTCC’nin “Pick a Pizza” isimli gizemli pizza etkinliğinde katılımcılar, belirli görevleri tamamlayarak “Dough” puanı topluyor. En az 200 USDT yatırmak, BTCUSDT vadeli işlem yapmak ve kampanyayı X’te paylaşmak bu görevler arasında yer alıyor. Her 10 Dough puanıyla bir adet gizemli pizza açma hakkı elde ediliyor ve pizzaların her biri, 400 bin USDT’lik toplam ödül havuzundan gelen sürpriz hediyeler barındırıyor.

Ödüller arasında 1 BTC’lik ana ödül, 3.000 USDT vadeli işlem fonu, 522 USDT nakit ödül ve BTC işlem ücreti iadeleri gibi çeşitli seçenekler yer alıyor. Toplamda 9.600’den fazla ödül kullanıcıları bekliyor.

Ekstra ödül almak isteyenler, Bitcoin ile ilgili anı veya Pizza Günü mesajını X’te #BTCC15 etiketiyle paylaşabiliyor. Katılan herkese 5 USDT işlem fonu verilirken, en iyi 20 paylaşıma ayrıca 20 USDT ek ödül dağıtılıyor.

Rezerv şeffaflığı öne çıkıyor

Kampanya ile eş zamanlı olarak BTCC, Mayıs 2026 dönemine ait Rezerv Kanıtı (Proof of Reserves) raporunu yayımladı. Bu raporda borsanın toplam rezerv oranı yüzde 133 olarak dikkat çekiyor. Yüzde 100’ün üzerindeki oranlar, kullanıcı varlıklarının fazlasıyla güvence altına alındığı anlamına geliyor.

BTCC tarafından paylaşılan Mayıs 2026 raporunda, “BTC’de yüzde 126, ETH’de yüzde 155, USDT’de yüzde 127, USDC’de yüzde 123, XRP’de yüzde 111 ve ADA’da yüzde 167’lik rezerv oranları” bilgisi öne çıktı.

Bu rakamlar, BTCC’nin son bir yıl boyunca koruduğu yüksek güvenlik standartlarını ve finansal şeffaflığını yeniden teyit ediyor.

15. yıl kutlaması yaklaşırken

BTCC, Haziran 2026’da 15. yaşını büyük çaplı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. FIFA Dünya Kupası temalı yeni ödüller ve Messi imzalı AFA forma çekilişi de katılımcıları bekliyor olacak. Dünya Kupası final bileti gibi değerli ödüllerin dağıtılacağı da açıklanırken, X üzerinde @BTCCexchange hesabı üzerinden güncel etkinliklere dair bilgi paylaşımı sürdürülecek.

BTCC kimdir?

2011 yılında kurulan BTCC, 100’den fazla ülkede 11 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren köklü bir kripto para borsası. Platform, Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) resmi bölge sponsoru ve NBA yıldızı Jaren Jackson Jr.’ı marka elçisi olarak konumlandırıyor. BTCC, kullanıcılarını ön planda tutan, mevzuata uyumlu ve güvenli işlem deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
