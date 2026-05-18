Bitcoin arzında ciddi kıtlık sinyalleri görülüyor uzun vade tutanlarda rekor seviye

Bitcoin‘in blokzincir verileri, piyasada dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Binance Research tarafından paylaşılan güncel analizde, yatırımcıların elindeki satılabilir arzın azaldığı yönünde dört temel gösterge öne çıkıyor. Bu göstergeler, özellikle uzun vadeli yatırımcıların kararlılığı ve borsalardaki Bitcoin miktarındaki hızlı azalma ile dikkat çekiyor.

Piyasalarda Satış Baskısı Azalıyor

Kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde, son altı yılın en düşük seviyesine gerileyen borsalardaki Bitcoin bakiyesi öne çıkıyor. Toplam arzın neredeyse yüzde 60’ı bir yılı aşkın süredir hareket etmedi. Blockchain verileri, bu eğilimin özellikle 2024 yılının başlarında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından hız kazandığını gösteriyor. O dönemde toplam arzda hareketsizlik oranı yüzde 69,5 ile zirve yaptı.

Bu oran, 2012’de yüzde 27 seviyesindeyken, aradan geçen yıllarda düzenli olarak artış kaydetti. Spot ETF onayına rağmen, satış yönlü sert bir tepkiye karşılık, uzun vadeli tutan yatırımcıların elindeki coinlerde anlamlı bir hareketlilik görülmedi. Binance Research, bu eğilimin güçlü ve kararlı yatırımcı profilini yansıttığını belirtiyor.

“Ocak 2024’te arzda hareketsizlik oranı yüzde 69,5’e ulaştı; spot Bitcoin ETF’lerinin onayına denk gelen bu dönem, uzun vadeli yatırımcıların elindeki varlıkları satarak hızla piyasayı terk etmediğini ortaya koydu.”

Öte yandan, borsalardaki Bitcoin miktarında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası dönemde yüzde 17,6’ya kadar çıkan borsa bakiyesi, şu an yüzde 15’e geriledi. Bu da yaklaşık 500 bin Bitcoin’in borsalardan kalıcı olarak çekilmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak, satılabilir arz daralmış durumda ve piyasadaki ani satışların gerçekleşme ihtimali de azaldı.

On-chain Veriler Döngüsel Değişime İşaret Ediyor

Teknik göstergeler de Bitcoin piyasasında önemli bir kırılım yaşandığını aktarıyor. SLRV oranı, tarihi dip bölgesine kadar geriledi. Bu oran, piyasada kısa vadeli spekülatif işlemlerin azaldığı ve işlem hacminin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, kısa vadeli yatırımcıların maliyet-fiyat oranını takip eden STH MVRV metriği, Kasım 2024’ten bu yana çoğu zaman 1,0’ın altında seyrediyordu. Bu, piyasadaki kısa vadeli yatırımcıların genellikle zararda pozisyon taşıdığını, dolayısıyla satış baskısının da yüksek olduğunu ifade ediyor. Ancak bu metrikte son dönemde yaşanan toparlanma, kısa vadeli yatırımcıların artık yeniden karda pozisyonlara geçtiğini gösteriyor.

“Piyasa döngülerinde dipler genellikle SLRV oranının dibe çekildiği ve kısa vadeli yatırımcıların satış eğiliminin azaldığı dönemlerde ortaya çıktı. STH MVRV’nin tekrar 1,0 seviyesini aşması, kısa vadeli yatırımcıların zarardan çıkmaya başladıklarının göstergesi.”

Uzmanlara göre, fiyatlarda yeni bir satış dalgası oluşması için henüz erken bir aşamada bulunuluyor. Tarihsel olarak, kısa vadeli yatırımcıların karda kalmaya başlaması, satış baskısının hafiflediği ve piyasanın istikrara kavuştuğu dönemlere işaret etti.

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında şu anda hem bireysel yatırımcıların, hem de büyük oyuncuların uzun vadede ellerindeki coinleri satmaya yanaşmadığı izleniyor. Borsalardaki arzın altı yılın en düşük seviyesine inmesi ve teknik göstergelerin satış baskısındaki azalmayı teyit etmesi, kısa vadede piyasada bir rahatlama sinyali olarak değerlendiriliyor.