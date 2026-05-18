Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin arzında ciddi kıtlık sinyalleri görülüyor uzun vade tutanlarda rekor seviye

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin arzında bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen miktar yüzde 60'a yaklaştı.
  • 📉 Borsalardaki Bitcoin miktarı altı yılın en düşük seviyesine geriledi ve yaklaşık 500 bin adet coin borsalardan çekildi.
  • 🕰️ Teknik göstergeler satış baskısının düşüşe geçtiğine ve piyasanın istikrar arayışında olduğuna işaret ediyor.
  • ⚡ En kritik gelişme, uzun vadeli $BTC yatırımcılarının kararlılığının piyasadaki dalgalanmayı sınırlaması oldu.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin‘in blokzincir verileri, piyasada dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Binance Research tarafından paylaşılan güncel analizde, yatırımcıların elindeki satılabilir arzın azaldığı yönünde dört temel gösterge öne çıkıyor. Bu göstergeler, özellikle uzun vadeli yatırımcıların kararlılığı ve borsalardaki Bitcoin miktarındaki hızlı azalma ile dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Piyasalarda Satış Baskısı Azalıyor
2 On-chain Veriler Döngüsel Değişime İşaret Ediyor

Piyasalarda Satış Baskısı Azalıyor

Kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde, son altı yılın en düşük seviyesine gerileyen borsalardaki Bitcoin bakiyesi öne çıkıyor. Toplam arzın neredeyse yüzde 60’ı bir yılı aşkın süredir hareket etmedi. Blockchain verileri, bu eğilimin özellikle 2024 yılının başlarında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından hız kazandığını gösteriyor. O dönemde toplam arzda hareketsizlik oranı yüzde 69,5 ile zirve yaptı.

Bu oran, 2012’de yüzde 27 seviyesindeyken, aradan geçen yıllarda düzenli olarak artış kaydetti. Spot ETF onayına rağmen, satış yönlü sert bir tepkiye karşılık, uzun vadeli tutan yatırımcıların elindeki coinlerde anlamlı bir hareketlilik görülmedi. Binance Research, bu eğilimin güçlü ve kararlı yatırımcı profilini yansıttığını belirtiyor.

“Ocak 2024’te arzda hareketsizlik oranı yüzde 69,5’e ulaştı; spot Bitcoin ETF’lerinin onayına denk gelen bu dönem, uzun vadeli yatırımcıların elindeki varlıkları satarak hızla piyasayı terk etmediğini ortaya koydu.”

Öte yandan, borsalardaki Bitcoin miktarında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası dönemde yüzde 17,6’ya kadar çıkan borsa bakiyesi, şu an yüzde 15’e geriledi. Bu da yaklaşık 500 bin Bitcoin’in borsalardan kalıcı olarak çekilmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak, satılabilir arz daralmış durumda ve piyasadaki ani satışların gerçekleşme ihtimali de azaldı.

On-chain Veriler Döngüsel Değişime İşaret Ediyor

Teknik göstergeler de Bitcoin piyasasında önemli bir kırılım yaşandığını aktarıyor. SLRV oranı, tarihi dip bölgesine kadar geriledi. Bu oran, piyasada kısa vadeli spekülatif işlemlerin azaldığı ve işlem hacminin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, kısa vadeli yatırımcıların maliyet-fiyat oranını takip eden STH MVRV metriği, Kasım 2024’ten bu yana çoğu zaman 1,0’ın altında seyrediyordu. Bu, piyasadaki kısa vadeli yatırımcıların genellikle zararda pozisyon taşıdığını, dolayısıyla satış baskısının da yüksek olduğunu ifade ediyor. Ancak bu metrikte son dönemde yaşanan toparlanma, kısa vadeli yatırımcıların artık yeniden karda pozisyonlara geçtiğini gösteriyor.

“Piyasa döngülerinde dipler genellikle SLRV oranının dibe çekildiği ve kısa vadeli yatırımcıların satış eğiliminin azaldığı dönemlerde ortaya çıktı. STH MVRV’nin tekrar 1,0 seviyesini aşması, kısa vadeli yatırımcıların zarardan çıkmaya başladıklarının göstergesi.”

Uzmanlara göre, fiyatlarda yeni bir satış dalgası oluşması için henüz erken bir aşamada bulunuluyor. Tarihsel olarak, kısa vadeli yatırımcıların karda kalmaya başlaması, satış baskısının hafiflediği ve piyasanın istikrara kavuştuğu dönemlere işaret etti.

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında şu anda hem bireysel yatırımcıların, hem de büyük oyuncuların uzun vadede ellerindeki coinleri satmaya yanaşmadığı izleniyor. Borsalardaki arzın altı yılın en düşük seviyesine inmesi ve teknik göstergelerin satış baskısındaki azalmayı teyit etmesi, kısa vadede piyasada bir rahatlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy haftalık Bitcoin alımlarını esnetmeye hazırlanıyor şirket modelini dijital krediye taşıyor

BTC 78 bin dolar seviyesini yeniden test etti MicroStrategy elindeki 818.869 BTC ile dikkat çekiyor

Bitcoin’da baş omuz formasyonu $80K seviyesiyle kritik alarm veriyor

Strategy haziranda planlanan STRC oylaması öncesi 818.869 adet Bitcoin’lik yeni alıma işaret etti

Jameson Lopp Google altyapısındaki açık sonrası kripto sahiplerini sıfır güvene çağırdı

Bitcoin ilk Fib hedefi olan 82.477 dolardan çekildi yeni direnç aralığı takipte

2013’ten beri uyuyan Bitcoin cüzdanı 500 BTC transfer etti BTC anında %3 geriledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Verus Ethereum köprüsünde 11,58 milyon dolarlık hack olayı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Verus Ethereum köprüsünde 11,58 milyon dolarlık hack olayı
Ethereum (ETH)
Ethereum desteği $2.100’de, gözler $2.680 ve üstü potansiyelinde
Ethereum (ETH)
Cardano fiyatı 0.25 dolar desteğinde tutundu 0.31 dolar aşılması kritik
Cardano (ADA)
Aptos 50 milyon dolarlık fonla kurumsal ticaret ve yapay zeka odaklı blockchain geliştirmelerine hız verdi
Aptos (APT)
Strategy haftalık Bitcoin alımlarını esnetmeye hazırlanıyor şirket modelini dijital krediye taşıyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?