Ethereum desteği $2.100’de, gözler $2.680 ve üstü potansiyelinde

Ethereum fiyatı kritik bir eşikte hareket etmeye devam ediyor. Son verilere göre ETH, 2.180 dolar civarındaki destek bandında işlem görüyor. 2.100 dolar ise alıcıların savunmak zorunda olduğu ilk önemli bölge olarak öne çıkıyor. Direnç tarafında ise 2.501 dolar ve 2.680 dolar seviyesindeki CME gap, yukarı yönlü ataklarda takip edilecek temel hedefler arasında bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum son 24 saatte %0,4’lük artışla yaklaşık 2.188 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Teknik göstergeler ve fiyat projeksiyonları

Kripto analiz platformlarında yapılan teknik değerlendirmeler, Ethereum’un daha önceki toparlanma döngüsüne benzer şekilde bir sıkışma yaşadığını işaret ediyor. Bazı analistler, mevcut yapıdaki düşen takoz formasyonuna dikkat çekiyor. Bu formasyonun, önceki fiyat hareketlerinde olduğu gibi bir kırılım ve ardından güçlü bir yükseliş başlatabileceği öne sürülüyor.

Özellikle destek bölgesi olarak 1.625–1.750 dolar aralığı öne çıkarken, bu alanın üzerinde kalması halinde uzun vadeli yükseliş beklentisi korunuyor. Buradan sonra gelecek net bir kırılımda ise ana hedef olarak 7.000 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Ancak bunun ön koşulu, ETH’nin önce takoz formasyonunu kırıp, kırılan direnç üzerinde kalıcı olması ve ardından daha güçlü bir ivme yakalaması gerekiyor.

Analistler, “Ethereum’daki düşen takoz formasyonu geçmişte yaşandığı gibi bir kırılım ve yeniden test hareketiyle yukarıya genişleyebilir. Destek bölgeleri korunursa 7.000 dolar hedefi önümüzdeki aylarda yeniden gündeme gelebilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Likidite etkisi ve CME gap bölgesi

Piyasa yorumcuları, CME vadeli işlemlerinde oluşan 2.680 dolarlık boşluk (gap) alanının önemini vurguluyor. Bu tip boşluklar, fiyatların ilerleyen dönemde o seviyeye kadar yükselmesine zemin hazırlayabiliyor. Şu anda ETH’nin fiyatı bu bölgenin altında kalsa da, özellikle kısa pozisyonların hacmi nedeniyle bu seviyeye doğru güçlü bir hareket kısa sürede karşılanabilir.

Öte yandan, yaklaşık 11 milyar dolarlık short pozisyonun likide olabileceği uyarısı yapılıyor. Bu miktardaki pozisyonların kapanması, fiyatın keskin şekilde yukarı yönlü hareketine sebep olabilir. Ancak bunun için öncelikle Ethereum’un yakın direnç bölgelerini aşması şart.

Kurumların artan ETH rezervleri ve piyasa yapısı

Ethereum fiyatına etki eden bir diğer faktör ise kurumsal yatırımcıların toplamda elinde bulundurduğu ETH miktarı. CoinGlass tarafından paylaşılan güncel verilere göre, şirketlerin toplam Ethereum rezervi 7,33 milyon ETH’ye ulaşmış durumda ve bu miktar yaklaşık 16 milyar dolarlık değere karşılık geliyor. Bu rakam Ethereum’un toplam arzının %6’sına yakın bir kısmının şirket bilançolarında tutulduğuna işaret ediyor.

Bu eğilim doğrudan kısa vadeli fiyat patlamasını desteklemiyor olsa da, uzun vadede piyasada dolaşımdaki arz üzerinde baskı oluşturabilir. Eğer talep artışıyla birlikte ETH arzının bu şekilde sabitlenmesi devam ederse, güçlü bir yükseliş dalgası yaratabilir.

ETH fiyatı mevcut durumda geniş bir kanal içinde dalgalanıyor. Son geri çekilmede fiyat, kanalın alt bandına yaklaşmış durumda. 2.100 dolar civarındaki ana destek hattı korunursa, yukarı yönlü hareket ihtimali güçleniyor. Aksi takdirde, fiyatın 2.000 dolara kadar kısa sürede gerilemesi olasılığı masada.

Yukarıda ise 2.501 dolar seviyesi başlıca direnç noktası ve Fibonacci hedefine işaret ediyor. Net bir şekilde bu bandın aşılması, sıradaki hedef olarak 2.970 dolar bölgesinin önünü açabilir.

Sonuç olarak; Ethereum, yükseliş için kritik destek bölgelerini korumaya çalışırken, yukarı yönlü potansiyel halen masada. CME gap, teknik formasyonlar ve kurumsal alımlar orta/uzun vadeli beklentileri destekliyor. Ancak 2.100–2.501 dolar bandındaki hareketler önümüzdeki kısa vadeli fiyat rotasını belirleyecek.