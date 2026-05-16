Ethereum (ETH)

Ethereum ETF’lerden haftalık 65,65 milyon dolarlık rekor çıkış kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Ethereum ETF’lerinde haftalık çıkışlar 65,65 milyon dolara ulaştı.
  • Kurumsal yatırımcılar geçen hafta fonlara hiç yeni giriş yapmadı.
  • Salı günü tek günde yaşanan 130,62 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti.
  • 📉 En kritik detay, $ETH ’de fiyat yükselse de kurumlar piyasadan uzak durmaya devam etti.
Son haftada Ethereum odaklı yatırım fonlarına kurumsal ilginin ciddi şekilde yavaşladığı görülüyor. Haftanın hiçbir gününde fonlara yeni bir sermaye girişi gerçekleşmezken, piyasada Ethereum ETF’lerinden geniş çaplı fon çıkışları dikkat çekti.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi zayıfladı
2 Büyük çıkışlar, olumsuz piyasa havası
3 BlackRock ve piyasa dengesi

Kurumsal ilgi zayıfladı

SosoValue tarafından paylaşılan verilere göre, Ethereum ETF’leri geçen hafta boyunca toplamda 65,65 milyon dolarlık haftalık çıkış yaşadı. Bu rakam, ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti. Özellikle hafta genelinde fonlara yeni giriş olmaması, yatırımcıların Ethereum temelli ürünlere yaklaşımında belirgin bir tutukluk olduğunu ortaya koydu.

Ethereum ETF’lerinin yılbaşından bu yana en zayıf haftasını geçirmesine rağmen, Ethereum fiyat hareketlerinde zaman zaman kısa süreli yükselişler gözlemlendi. Ancak fiyatlardaki bu dalgalanmaların büyük ölçüde kısa süreli piyasa hype’ı veya duygusal davranışlardan kaynaklanabileceği, doğrudan kurumsal taleple bağlantılı olmadığı düşünülüyor.

Büyük çıkışlar, olumsuz piyasa havası

Çıkışların bütün bir haftaya yayılması, başta büyük yatırımcılar olmak üzere kurumsal oyuncuların Ethereum tabanlı yatırım araçlarına karşı ihtiyatlı bir tutum sergilediğine işaret ediyor. Haftanın en büyük çıkışı ise 12 Mayıs Salı günü yaşandı; sadece 24 saat içinde fonlardan toplam 130,62 milyon dolar çekildi. Bu gün, piyasadaki olumsuz havanın etkisinin zirveye ulaştığına dikkat çekildi.

Bazı günlerde görülen kısa hacimli fiyat yükselişleri dahi kurumsal ilgiyi artırmadı. Yatırımcıların temkinli kalmayı tercih etmesi, hafta boyunca sistemli bir çıkış sürecine yol açtı.

BlackRock ve piyasa dengesi

Kripto varlık piyasasında etkili kurumsal yatırımcılar arasında yer alan BlackRock, yalnızca Bitcoin ETF piyasasında değil, Ethereum ETF ekosisteminde de başat rol oynuyor. Şirketin çıkardığı ETHA kodlu Ethereum ETF’si, haftanın her gününde en yüksek fon çıkışlarının kaydedildiği ürün oldu. Bu durum, BlackRock’ın sektördeki ağırlığını ve yatırımcı eğilimlerinin yönünü belirlemedeki etkisini ortaya koydu.

Genel eğilim zayıf seyrederken, hafta boyunca hiçbir yeni giriş yaşanmamasına rağmen BlackRock, Ethereum ETF alanında kilit bir aktör konumunu sürdürüyor.

SosoValue tarafından sağlanan veriler, Ethereum ETF’lerinin hafta boyunca toplamda 65,65 milyon dolarlık çıkışla yılın en olumsuz dönemlerinden birini yaşadığını gösteriyor.

Piyasanın önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcıların güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
