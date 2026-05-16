Ethereum ETF’lerden haftalık 65,65 milyon dolarlık rekor çıkış kaydedildi

Son haftada Ethereum odaklı yatırım fonlarına kurumsal ilginin ciddi şekilde yavaşladığı görülüyor. Haftanın hiçbir gününde fonlara yeni bir sermaye girişi gerçekleşmezken, piyasada Ethereum ETF’lerinden geniş çaplı fon çıkışları dikkat çekti.

Kurumsal ilgi zayıfladı

SosoValue tarafından paylaşılan verilere göre, Ethereum ETF’leri geçen hafta boyunca toplamda 65,65 milyon dolarlık haftalık çıkış yaşadı. Bu rakam, ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti. Özellikle hafta genelinde fonlara yeni giriş olmaması, yatırımcıların Ethereum temelli ürünlere yaklaşımında belirgin bir tutukluk olduğunu ortaya koydu.

Ethereum ETF’lerinin yılbaşından bu yana en zayıf haftasını geçirmesine rağmen, Ethereum fiyat hareketlerinde zaman zaman kısa süreli yükselişler gözlemlendi. Ancak fiyatlardaki bu dalgalanmaların büyük ölçüde kısa süreli piyasa hype’ı veya duygusal davranışlardan kaynaklanabileceği, doğrudan kurumsal taleple bağlantılı olmadığı düşünülüyor.

Büyük çıkışlar, olumsuz piyasa havası

Çıkışların bütün bir haftaya yayılması, başta büyük yatırımcılar olmak üzere kurumsal oyuncuların Ethereum tabanlı yatırım araçlarına karşı ihtiyatlı bir tutum sergilediğine işaret ediyor. Haftanın en büyük çıkışı ise 12 Mayıs Salı günü yaşandı; sadece 24 saat içinde fonlardan toplam 130,62 milyon dolar çekildi. Bu gün, piyasadaki olumsuz havanın etkisinin zirveye ulaştığına dikkat çekildi.

Bazı günlerde görülen kısa hacimli fiyat yükselişleri dahi kurumsal ilgiyi artırmadı. Yatırımcıların temkinli kalmayı tercih etmesi, hafta boyunca sistemli bir çıkış sürecine yol açtı.

BlackRock ve piyasa dengesi

Kripto varlık piyasasında etkili kurumsal yatırımcılar arasında yer alan BlackRock, yalnızca Bitcoin ETF piyasasında değil, Ethereum ETF ekosisteminde de başat rol oynuyor. Şirketin çıkardığı ETHA kodlu Ethereum ETF’si, haftanın her gününde en yüksek fon çıkışlarının kaydedildiği ürün oldu. Bu durum, BlackRock’ın sektördeki ağırlığını ve yatırımcı eğilimlerinin yönünü belirlemedeki etkisini ortaya koydu.

Genel eğilim zayıf seyrederken, hafta boyunca hiçbir yeni giriş yaşanmamasına rağmen BlackRock, Ethereum ETF alanında kilit bir aktör konumunu sürdürüyor.

Piyasanın önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcıların güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.