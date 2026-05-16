Hyperliquid’e karşı Wall Street’den CFTC çağrısı ve 178 milyar dolarlık hacim dikkat çekti

Merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid, ABD Kongresi’nde görüşülen yeni kripto yasası CLARITY Act gündemdeyken, Washington’da politika yapıcılarla bir araya geldiğini açıkladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jeff Yan, Hyperliquid’in bağımsız araştırma ve savunuculuk kuruluşu olan Hyperliquid Policy Center ile Amerikalı yetkililerle görüştüklerini belirtti.

Wall Street Baskısı ve Düzenleme Talebi

Aynı hafta, dünyanın en büyük borsa operatörlerinden CME Group ve Intercontinental Exchange (ICE), ABD’li düzenleyici kurumlara Hyperliquid’in daha fazla incelemeye alınması için çağrı yaptı. Wall Street’in önde gelen bu kurumları, Hyperliquid’in ABD piyasalarında yürürlükte olan müşteri kimlik doğrulama ve işlem gözetimi kurallarına tabi tutulmasını talep etti. CME Group ve ICE, platformun ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) kaydolmasını istedi. Böylece platformun müşteri tespiti ve işlem denetimi sistemleri kurması zorunlu olacak.

Hyperliquid, yaklaşık 31 doğrulayıcı ile çalışan ve kullanıcı mevduatlarını çoklu imzalı bir köprüyle koruyan bir sistem sunuyor. Amerikan kullanıcılar IP kısıtlamalarına rağmen platforma erişmeye devam ediyor. Bu durum, CFTC’nin ABD piyasasına doğrudan etki gerekçesiyle devreye girme ihtimalini gündeme getiriyor.

Hyperliquid Policy Center’ın aktardığına göre, “Bloomberg’de yer alan piyasaların manipülasyonu ve yaptırım riski gibi endişeler temelsizdir. Protokol, zincir üstü şeffaflık ve eksiksiz işlem kayıtları sunuyor.”

Rekor İşlem Hacimleri ve Politik Lobi

DefiLlama verilerine göre, Hyperliquid son 30 günde 178 milyar doların üzerinde sürekli vadeli işlem hacmi yakaladı. Mart ayında 209 milyar dolar, nisan ayında ise 181 milyar dolarlık iki aylık hacimle, platform geleneksel borsaların görmezden gelemeyeceği seviyelere ulaşmış durumda.

Şubat 2026’da Hyper Foundation tarafından kurulan Hyperliquid Policy Center, başlangıçta 1 milyon HYPE token (yaklaşık 29 milyon dolar değeriyle) ile desteklendi. Bu merkez, eski Variant hukuk direktörü ve Blockchain Association’da üst düzey görevde bulunan Jake Chervinsky tarafından yönetiliyor. Bu organizasyon, Hyperliquid’in ABD piyasalarına entegrasyonu ve kripto düzenlemesiyle ilgili savunuculuk faaliyetleri yürütüyor.

Jeff Yan, X platformundaki paylaşımında, toplantıların Amerika’daki kullanıcı faydaları, zincir üstü türev piyasalarının regülasyonla buluşturulması ve DeFi’ın finansal inovasyon olarak rolü hakkında olduğunu belirtti. Farklı oturumlarda zincir üstü piyasaların doğrudan tanıtımının da yapıldığı vurgulandı.

Hyperliquid son dönemde daha açık ve şeffaf bir tartışma ortamı oluşturmak için kendini öne çıkarmaya başladı.

Banka Lobisi ve CLARITY Act Üzerindeki Mücadele

Hyperliquid’e karşı yürütülen kampanya, ABD Kongresi’nde tartışılan ve stablecoin getirileriyle ilgili yeni yasaları kapsayan CLARITY Act çevresinde yoğunlaşıyor. Mayıs ortasında altı büyük banka birliği, yasal düzenlemelerde stablecoin ödüllerinin kaldırılması için Kongre üyelerine ortak bir mektup gönderdi. Banka lobisi, ilgili tasarının 404. maddesini hedef aldı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi’nin nisan ayındaki raporunda, stablecoin faizlerinin tamamen yasaklanmasının banka kredilerinde yüzde 0,02’lik yani 2,1 milyar dolarlık küçük bir artış sağlayacağı belirtildi. Bu da banka çevrelerinin mevduat kaybı uyarılarını zayıflatıyor.

Hyperliquid’in cevabı, platformu ABD’de düzenlemeye açacak görüşmelerde aktif rol almak şeklinde oldu. Geleneksel piyasa aktörlerinin kripto tabanlı projelere karşı yeni düzenleyici dalgası başlamış görünüyor.