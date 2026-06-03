Hyperliquid fonlarında ücret yarışı kızıştı! Nasdaq’taki yeni adımda hangi detay öne çıktı?

Grayscale, Hyperliquid odaklı yeni borsa yatırım ürününü Nasdaq’ta işleme açtığını duyurdu. HYPG koduyla listelenen Grayscale Hyperliquid Staking ETF, yüzde 0,29 sponsor ücretiyle ABD’de işlem gören benzer Hyperliquid ürünleri arasında en düşük maliyetli seçenek olarak öne çıktı. Bu gelişme, HYPE temalı yatırım araçlarında yeni bir ücret rekabetine işaret etti.

Ücret rekabeti hız kazandı

Şirketin açıklamasına göre HYPG, 21Shares ve Bitwise tarafından sunulan rakip Hyperliquid fonlarının altına inen bir ücret yapısıyla piyasaya çıktı. 21Shares’in THYP kodlu Hyperliquid ETF’i 12 Mayıs’ta Nasdaq’ta yüzde 0,30 gider oranıyla işlem görmeye başlamıştı. Bitwise ise BHYP kodlu ürününü üç gün sonra New York Borsası’nda devreye aldı. BHYP ilk ayında yüzde 0 ücretle sunulsa da bu oran daha sonra yüzde 0,34’e çıkacak.

Bu tablo, normal koşullar altında Grayscale’in yüzde 0,29’luk ücretini üç ürün arasındaki en düşük kalıcı oran haline getiriyor. Böylece Hyperliquid bağlantılı yatırım ürünlerinde anlamlı ilk fiyat rekabetinin başladığı görülüyor.

Fon yapısında staking detayı öne çıktı

HYPG, yalnızca HYPE varlığını tutmayı hedefleyen klasik kripto fonlarından ayrışıyor. Grayscale, bu fonun HYPE’a maruz kalmanın yanı sıra ağın staking sürecine de katılacağını belirtti. Böylece yatırımcıların, ETF yapısı üzerinden staking ödüllerinden pay alabilmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: Staking, bir blokzincir ağının güvenliğine ve işlem doğrulamasına katkı sağlamak için varlıkların belirli süreyle kilitlenmesi yöntemidir. Bu süreçte kullanıcılar veya ilgili ürün yapıları, ağ kuralları çerçevesinde ödül elde edebilir.

Grayscale, HYPE staking getirilerinin tarihsel olarak yıllık ortalama yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Ancak bu oran sabit değil ve ağ koşulları ile piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebilir.

Grayscale sermaye piyasaları kıdemli başkan yardımcısı Krista Lynch, HYPG’nin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının, Hyperliquid’in dijital varlık alanında farklılaşan bir yapı sunduğuna yönelik inançlarını yansıttığını, protokolün zincir üstü alım satım ve piyasa faaliyetlerini geniş ölçekte desteklemek üzere tasarlandığını belirtti.

Hyperliquid’e ilgi neden artıyor?

Hyperliquid, başlangıçta merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformu olarak öne çıkmıştı. Zamanla akıllı sözleşmeler, tokenleştirilmiş varlıklar ve yeni finansal pazarları destekleyen daha geniş bir blokzincir ekosistemine dönüştü. Bu yapı, HYPE tokeninin arkasındaki protokole yönelik ilgiyi artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Grayscale’in verdiği bilgiye göre protokol, 2025 boyunca yaklaşık 857 milyon dolar gelir üretti. Şirket ayrıca protokol ücretlerinin yaklaşık yüzde 99’unun token geri alımlarına yönlendirildiğini bildirdi. Destekçilerine göre bu mekanizma, ağ kullanımını doğrudan HYPE’ın değer birikimiyle ilişkilendiriyor.

Kurumsal ilginin yönü değişiyor

HYPG’nin piyasaya çıkışı, kurumsal yatırımcıların yalnızca Bitcoin ve Ether ile sınırlı kalmadığını da gösteren yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor. Gelir üreten ve geleneksel finans ağlarına benzer özellikler taşıyan kripto altyapı projelerine ilginin arttığı belirtiliyor. Hyperliquid’in sürekli vadeli işlemlerdeki büyümesi ve farklı finansal ürünlere açılması da bu yaklaşımı destekleyen başlıklar arasında yer alıyor.