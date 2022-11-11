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Bu alanda eğitim veren ve ekonomi konusunda en tanınan isimlerden biri, bugün sessizliğini bozdu. Kripto paraların yaşadığı devam eden yıkım yatırımcıların canını fazlasıyla sıkıyor. Ancak ekonomi alanında en fazla tanınan isimlerden biri kıymetli açıklamalarda bulundu. Bitcoin bitti mi? Ona göre hayır, yatırımcılar korkmalı mı? İşte tüm sorular ve cevapları.

Bitcoin, Altcoin ve Gümüş Yorumu

Robert Toru Kiyosaki, ABD’li bir yazar ve yatırımcıdır. Rich Global LLC’nin ve kitapları aracılığıyla milyonlarca insana finans alanında yol gösteriyor. 75 yaşındaki Kiyosaki’nin kitapları 51’i aşkın dilde okuyucuyla buluştu. Dünya çapında 27 milyondan fazla okuyucuya ulaşan popüler finansçı bugün Twitter hesabına gitti ve güncel durumu değerlendirdi.

“BITCOIN? Korkuyor muyum? Hayır. Fiziksel altın, gümüş ve gayrimenkul yatırımcısı olduğum gibi bir Bitcoin yatırımcısıyım. BITCOIN yeni dibe vurduğunda, yani 10.000 ile 12.000 dolar arasına indiğinde sadece heyecanlanacağım. Endişelenmeyeceğim, Fed’e, Hazine’ye, Biden’a karşı bahse girerim, altın, gümüş ve Bitcoin’e inanıyorum”.

Kiyosaki özellikle Bitcoin’in geleceğine inanan bir isim ve birçok yatırımcı Bitcoin ile onun sayesinde tanıştı. Bitcoin dışında fiziksel gümüş ve altının da gelecekte daha değerli olacağını düşünen Kiyosaki insanları bu seçenekleri değerlendirmeye davet ediyor. Ufak bir not, Kiyosaki 2020 yılında Bitcoin fiyatının 1 sene sonra 50.000 doları geçeceğini söylemişti. O zamanlar birçok takipçisi onu alaya aldı.

Bitcoin Fiyat Tahmini

İnançlı olması ve gelecek görmesi güzel fakat bugün yaptığı açıklamada Kiyosaki, Bitcoin için 10.000 dolara kadar yeni bir dip öngörüyor. Bu altcoinler için iyi bir sonuç doğurmaz çünkü bugün Bitcoin’den daha az kayıp yaşayan altcoinler eğer BTC fiyatı daha fazla erirse mevcut seviyelerinden %50’yi aşan düşüşler görebilir. Kimilerine göre bu durum geleceği parlak projelere giriş yapmak için bir fırsat olacak. Fakat birçok altcoin de bu süreçte tarihin karanlığına gömülecek.

2022 yılında binlerce kripto paranın değeri sıfıra gitti, hacimsizlikten borsalardan delist edildiler. Bundan sonra da bugün işlem yapabildiğiniz birçok kripto paranın sıfıra gittiğini göreceksiniz. Eğer uzun vadede kripto paraların geleceğine inanıyorsanız gerçekten fayda üreten ve ayı piyasalarında hayatta kalabilecek yatırımları araştırmalısınız. Kiyosaki’ye göre Bitcoin iyi bir seçenek, birçokları Ethereum’un da gelecekte varlığını sürdüreceğini düşünüyor. Peki geriye kalan 21.716 kripto paradan hangileri sıfıra gitmeyecek? Bu gerçekten zor bir soru.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.