Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP 14 yaşına girdi! Fiyattaki kritik seviye neden yakından izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP 14. yılını kutlarken fiyat 1,21 dolarla dört ayın en düşük seviyesini gördü.
  • 📉 Şu anda $XRP 1,23 dolar civarında işlem görürken piyasada temkinli görünüm sürüyor.
  • 🧭 Kısa vadede 1,28 dolar seviyesi, yeni yön arayışında kritik direnç olarak izleniyor.
  • 🕰️ Ripple yöneticileri, yıl dönümünde XRP’nin çoklu piyasa döngülerine rağmen ayakta kaldığını vurguladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple, XRP’nin 14. yıl dönümünü kutlarken, şirket yöneticilerinin verdiği mesajlarda ağın uzun ömürlü yapısı ve yıllar içindeki dayanıklılığı öne çıktı. Buna karşılık piyasada odak noktası kısa vadeli fiyat hareketleri olmaya devam etti.

İçindekiler
1 Yıl dönümünde öne çıkan mesajlar
2 Schwartz, XRP’nin çıkış amacını hatırlattı
3 Kutlamaya rağmen fiyat baskısı sürüyor

Yıl dönümünde öne çıkan mesajlar

Şirketin üst yöneticisi Brad Garlinghouse, X üzerinden yaptığı paylaşımda XRP topluluğunun parçası olmayı “hala hayatının en büyük onurlarından biri” olarak nitelendirdi. Garlinghouse, mesajında özellikle süreklilik, topluluk desteği ve rekabetin yüksek olduğu dijital varlık piyasasında ayakta kalabilmenin önemine dikkat çekti.

Brad Garlinghouse, XRP topluluğunun parçası olmayı hala büyük bir onur olarak gördüğünü belirtirken, varlığın yıllar boyunca süren emek ve topluluk desteğiyle güçlü kaldığını vurguladı.

Garlinghouse’un değerlendirmesinde, XRP’nin dijital varlık piyasasındaki yükseliş ve düşüş döngülerine rağmen görünürlüğünü koruduğu görüşü öne çıktı. Açıklamalarda, güven unsurunun ve uzun vadeli bağlılığın bu süreçte belirleyici olduğu ima edildi.

Ripple, sınır ötesi ödeme ve dijital varlık altyapısı alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. XRP ise şirketten ayrı bir dijital varlık olsa da uzun süredir Ripple ekosistemiyle birlikte anılıyor.

Schwartz, XRP’nin çıkış amacını hatırlattı

Ripple’ın eski teknoloji direktörü David Schwartz ise daha temel bir noktaya işaret etti. Schwartz, XRP’nin ilk hedefinin sınır ötesi değer transferini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek olduğunu hatırlattı.

Ona göre proje, tek bir kurumun çalışmasıyla ortaya çıkmadı. Geliştiriciler, doğrulayıcılar, şirketler ve ilk dönem destekçilerin katkısıyla şekillenen yapı, zaman içinde deneysel bir fikirden küresel ölçekte tanınan bir dijital varlığa dönüştü.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, bir blokzincir ağında işlemleri kontrol eden ve ağın uzlaşma sürecine katkı veren katılımcıdır. XRP Ledger yapısında bu aktörler, işlemlerin onaylanması ve ağın çalışmasının sürmesi açısından önemli rol oynar.

Kutlamaya rağmen fiyat baskısı sürüyor

Yıl dönümündeki olumlu tona karşın XRP fiyatı piyasada baskı altında kaldı. Varlık, son olarak şubat ayı başındaki düşüş döneminde görülen 1,21 dolar seviyesine kadar gerileyerek dört ayın en düşük noktasını test etti.

CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1,23 dolar civarında işlem görüyordu. Piyasa değeri bakımından beşinci sırada yer alan kripto varlık için kısa vadede toparlanmanın henüz netleşmediği değerlendiriliyor.

Analistlerin izlediği seviyeler arasında 1,28 dolar öne çıkıyor. Bu bölgenin direnç olarak çalışmayı sürdürmesi halinde yatay seyrin devam edebileceği, aşılması durumunda ise yeniden ivme kazanılabileceği aktarılıyor.

Böylece XRP’nin 14. yılı, bir yanda uzun geçmişe ve küresel bir topluluğa sahip bir proje görüntüsü verirken, diğer yanda fiyatın hala genel piyasa döngüleri ve teknik baskılarla yakından bağlantılı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi

XRP’nin 14. yılı tartışma çıkardı! Topluluk hangi tarihi konuşuyor?

ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı

XRP Ledger 14. yılında, Ripple Washington’daki düzenleyici temaslarını genişletti

Ripple Washington’da büyüdü! ABD’de kripto kuralları için perde arkasında neler yaşanıyor?

XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen sinyal geldi! Sırada ne olabilir?

XRP 1,21 dolar desteğini korurken, 1,28 dolar seviyesi kısa vadede kritik direnç olarak öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid fonlarında ücret yarışı kızıştı! Nasdaq’taki yeni adımda hangi detay öne çıktı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hyperliquid fonlarında ücret yarışı kızıştı! Nasdaq’taki yeni adımda hangi detay öne çıktı?
HYPERLIQUID (HYPE) Kripto Para
SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Lost your password?