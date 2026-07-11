HYPE, Bitwise 10 Crypto Index ETF’ye yüzde 0,95 ile girdi

Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, son 24 saatte yatay bir görünüm sergilese de teknik göstergeler ve kurumsal taraftaki son gelişmeler varlığa yönelik ilginin sürdüğüne işaret ediyor. HYPE, haber yazımı sırasında 67,07 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacmi 347,94 milyon dolar, piyasa değeri ise 17,01 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor

Kripto analisti Bitcoin Meraklisi, HYPE grafiğinde aylar süren birikim sürecinin ardından fincan kulp formasyonunun yukarı yönlü kırıldığını belirtiyor. Fiyatın 57 ile 59 dolar aralığındaki boyun çizgisinin üzerine çıktıktan sonra bu bölgeyi yeniden test etmesi, teknik yapının korunduğunu gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Meraklisi, HYPE’ın 57 ile 59 dolar bölgesinin üzerine yerleşmesinin ardından bu alanı başarılı biçimde yeniden test ettiğini, bunun da alıcıların daha yüksek seviyeleri savunmayı sürdürdüğünü gösterdiğini aktarıyor.

Bu kırılmanın ardından HYPE fiyatı 74,60 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 69,25 dolar çevresinde yatay seyre geçti. Mevcut hareket, zayıflayan trendden çok kar satışları sonrası görülen dengelenme süreci olarak okunuyor. 66 ile 68 dolar bandı üzerinde kalıcılık sağlanması, yükseliş eğiliminin devamı açısından önem taşıyor.

Analizde 74,60 dolar seviyesinin aşılması halinde yeni bir yukarı yönlü hareket alanı oluşabileceği belirtiliyor. Buna karşılık 57 ile 59 dolar aralığının altına inilmesi, olumlu teknik görünümü geçersiz kılabilecek başlıca risk olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli hedef ise fincan kulp formasyonuna dayanarak 172 dolar civarında gösteriliyor.

Bitwise endeksine giriş kurumsal görünürlüğü artırdı

Hyperliquid Daily tarafından paylaşılan verilere göre Bitwise, HYPE’ın Bitwise 10 Crypto Index ETF’ye dahil edileceğini açıkladı. Bitwise, kripto varlıklara odaklanan yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. Söz konusu ETF de sektörün en büyük kripto endeks fonları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Endeks ETF, belirli bir varlık sepetini izleyen ve borsada işlem gören fondur. BITW ise Bitwise’ın önde gelen kripto varlıklardan oluşan sepetini takip eden yatırım ürünüdür.

HYPE’ın BITW portföyüne yüzde 0,95 ağırlıkla eklenmesi, tokenın kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü artırabilecek bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme aynı zamanda Hyperliquid ekosisteminin piyasa içindeki büyüklüğünün daha geniş yatırım çevrelerinde de karşılık bulmaya başladığını gösteriyor.

Bitwise 10 Crypto Index ETF’ye yüzde 0,95 ağırlıkla dahil edilmesi, HYPE’ın önde gelen kripto endeks fonlarından birinde resmi olarak yer almasını sağladı.

Piyasa yönü için BTC etkisi izleniyor

Fiyat tarafında henüz net bir kırılma görülmese de genel kripto piyasasında Bitcoin öncülüğünde oluşan olumlu hava altcoinlere de yansıyor. HYPE özelinde teknik yapının korunması ve endeks fonuna girişin yarattığı görünürlük, yatırımcıların dikkatini sonraki fiyat hareketine çevirmiş durumda.

Kısa vadede 66 ile 68 dolar bandının korunup korunamayacağı ve 74,60 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı izlenecek başlıca seviyeler arasında yer alıyor. Alım ilgisinin sürmesi halinde yukarı yönlü beklentiler güç kazanabilirken, boyun çizgisinin altına sarkma durumunda teknik görünüm yeniden zayıflayabilir.