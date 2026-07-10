Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

James Check, Bitcoin şirketlerinde büyük tasfiye bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 James Check, $BTC için dip sürecinin zamana yayılabileceğini öngörüyor.
  • ⏳ Yatay piyasa, kalan zayıf yatırımcıların sabrını sınıyor.
  • 💰 Check'egöre spot talep, şu an ETF ve kurumsal satışları karşılıyor.
  • 🏢 Bitcoin alımı yapan şirketler içerisinde az sayıda büyük oyuncunun kalmasını bekliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Stephan Livera, 10 Temmuz 2026’da yayımlanan Stephan Livera Podcast’ın 755. bölümünde Checkonchain kurucusu ve zincir üstü veri analisti James Check’i konuk etti. İkili, Bitcoin piyasasındaki düşüşü, yatırımcı davranışlarını ve kurumsal Bitcoin şirketlerinin geleceğini değerlendirdi.

İçindekiler
1 Fiyat kaybının ardından zaman baskısı başladı
2 Spot alıcılar kurumsal satışları karşılıyor
3 53 bin dolar seviyesi taban olarak öne çıkıyor
4 Bitcoin şirketlerinde az sayıda oyuncu kalabilir

Fiyat kaybının ardından zaman baskısı başladı

Check, ayı piyasalarının önce sert fiyat kayıplarıyla, ardından uzun süreli yatay hareketlerle yatırımcıları yıprattığını vurguluyor. Analiste göre Bitcoin, şubat ayında fiyat kaynaklı teslimiyet aşamasını yaşadı ve şimdi daha az deneyimli yatırımcıların sabrını sınayan zaman baskısı döneminden geçiyor.

“Fiyat kaynaklı teslimiyetin ardından zaman baskısı başlıyor. Yatay ve sıkıcı piyasa, kalan zayıf yatırımcıları genellikle dibe yakın seviyelerde satış yapmaya zorluyor.”

Bitcoin’in zirvesinden yaklaşık yüzde 50 gerilemesine rağmen Check, mevcut dönemi şimdiye kadarki en sığ ayı piyasası olarak nitelendirdi. Zincir üstü kayıp oranları ve teslimiyet göstergeleri önceki döngülerle benzerlik gösterse de fiyat düşüşünün 2015, 2018 ve 2022 dönemlerinin gerisinde kaldığını vurguladı.

Spot alıcılar kurumsal satışları karşılıyor

Check, spot Bitcoin ETF’lerinde yüksek miktarda çıkış görüldüğü bir zamanda, Strategy şirketinin de Bitcoin satmasına rağmen fiyatın çökmemesine dikkat çekiyor. Bu tabloyu, adı belirli kurumlarla ilişkilendirilemeyen doğal spot talebin piyasadaki satışları karşılamayı sürdürdüğünün işareti olarak yorumluyor.

“ETF’ler ve Strategy satıcı konumundayken Bitcoin’in ayakta kalması, piyasada doğal bir spot alıcı havuzu bulunduğunu gösteriyor.”

Son beş ay içinde Bitcoin alan kısa vadeli yatırımcıların da önceki dönemlerden farklı bir profil sergilediğini söyleyen Check, zayıf piyasa koşullarında alım yapan bu grubun yüksek inançlı yatırımcılardan oluşabileceğini belirtti. Karda bulunan eski yatırımcıların satışlarının azalması da beklemede kalma veya birikim yapma eğilimine işaret ediyor.

53 bin dolar seviyesi taban olarak öne çıkıyor

Check, sekiz farklı zamanlama yönteminden elde ettiği ortalamanın dip oluşumu için temmuz ayına işaret ettiğini açıkladı. Analist, yaklaşık 53 bin doların giderek daha güçlü bir taban oluşturabileceğini savunuyor.

Check, yatırımcıların kesin dip seviyesini bulmaya çalışmak yerine göstergelerin tarihsel dağılımın en düşük yüzde 10 ila yüzde 15’lik bölümüne indiği dönemlerde düzenli alıma odaklanabileceğini söyledi. Bununla birlikte değerlendirmelerinin kesin bir fiyat veya tarih tahmini olmadığının altını da çiziyor elbette.

Bitcoin şirketlerinde az sayıda oyuncu kalabilir

Bitcoin biriktirme stratejisini kopyalayan şirketlerin büyük bölümünün uzun vadede başarılı olamayacağını öngören Check, sektörün az sayıda büyük oyuncunun hakim olduğu bir yapıya dönüşebileceğini düşünüyor. Strategy şirketini diğerlerinden ayıran analist, aşırı borçlanan ve yüksek ödeme yükümlülüğü üstlenen şirketlerin gelecek ayı piyasalarında Bitcoin satmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Standard Chartered, Bitcoin için $100 bin hedefini korudu

ABD’li büyük yatırımcıların alımlarıyla Bitcoin’de kısa vadeli toparlanma sinyali güçlendi

Japonya’da CRYL, Bitcoin teminatlı kredilerde üst limiti 1 milyar yene çıkardı

Progmat ve Metaplanet dijital kredi pazarı için harekete geçti! Bitcoin destekli yeni modelde neler planlanıyor?

Bitcoin grafiğindeki haftalık death cross, analistlere göre ayı piyasasında son evreye işaret ediyor

SpaceX cüzdanları arasındaki küçük Bitcoin transferleri, şirketin BTC satışı yaptığına işaret etmedi

Bitcoin’de günlük kapanış için izlenen 64.700 dolar seviyesi, yeni yükselişin yönünü belirleyebilir

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Demokrat senatörler, Trump’ın kripto varlıkları için oturum çağrısı yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Demokrat senatörler, Trump’ın kripto varlıkları için oturum çağrısı yaptı
Kripto Para
Lite Strategy, LitVM platformuna 1 milyon dolarlık yatırımı açıkladı
LITECOIN (LTC)
Binance verileri, XRP vadeli işlemlerinde satış yönlü beklentinin güçlendiğini gösteriyor
RIPPLE (XRP)
FED, yapay zekanın verimlilik ve istihdama etkisini inceleyecek görev gücüne Marc Andreessen’i atadı
Ekonomi
Analistler Litecoin için 40 ile 45 dolar bandını kritik destek, 44,35 dolar seviyesini ise kısa vadeli eşik olarak görüyor
LITECOIN (LTC)
Lost your password?