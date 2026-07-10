James Check, Bitcoin şirketlerinde büyük tasfiye bekliyor

Stephan Livera, 10 Temmuz 2026’da yayımlanan Stephan Livera Podcast’ın 755. bölümünde Checkonchain kurucusu ve zincir üstü veri analisti James Check’i konuk etti. İkili, Bitcoin piyasasındaki düşüşü, yatırımcı davranışlarını ve kurumsal Bitcoin şirketlerinin geleceğini değerlendirdi.

Fiyat kaybının ardından zaman baskısı başladı

Check, ayı piyasalarının önce sert fiyat kayıplarıyla, ardından uzun süreli yatay hareketlerle yatırımcıları yıprattığını vurguluyor. Analiste göre Bitcoin, şubat ayında fiyat kaynaklı teslimiyet aşamasını yaşadı ve şimdi daha az deneyimli yatırımcıların sabrını sınayan zaman baskısı döneminden geçiyor.

“Fiyat kaynaklı teslimiyetin ardından zaman baskısı başlıyor. Yatay ve sıkıcı piyasa, kalan zayıf yatırımcıları genellikle dibe yakın seviyelerde satış yapmaya zorluyor.”

Bitcoin’in zirvesinden yaklaşık yüzde 50 gerilemesine rağmen Check, mevcut dönemi şimdiye kadarki en sığ ayı piyasası olarak nitelendirdi. Zincir üstü kayıp oranları ve teslimiyet göstergeleri önceki döngülerle benzerlik gösterse de fiyat düşüşünün 2015, 2018 ve 2022 dönemlerinin gerisinde kaldığını vurguladı.

Spot alıcılar kurumsal satışları karşılıyor

Check, spot Bitcoin ETF’lerinde yüksek miktarda çıkış görüldüğü bir zamanda, Strategy şirketinin de Bitcoin satmasına rağmen fiyatın çökmemesine dikkat çekiyor. Bu tabloyu, adı belirli kurumlarla ilişkilendirilemeyen doğal spot talebin piyasadaki satışları karşılamayı sürdürdüğünün işareti olarak yorumluyor.

“ETF’ler ve Strategy satıcı konumundayken Bitcoin’in ayakta kalması, piyasada doğal bir spot alıcı havuzu bulunduğunu gösteriyor.”

Son beş ay içinde Bitcoin alan kısa vadeli yatırımcıların da önceki dönemlerden farklı bir profil sergilediğini söyleyen Check, zayıf piyasa koşullarında alım yapan bu grubun yüksek inançlı yatırımcılardan oluşabileceğini belirtti. Karda bulunan eski yatırımcıların satışlarının azalması da beklemede kalma veya birikim yapma eğilimine işaret ediyor.

53 bin dolar seviyesi taban olarak öne çıkıyor

Check, sekiz farklı zamanlama yönteminden elde ettiği ortalamanın dip oluşumu için temmuz ayına işaret ettiğini açıkladı. Analist, yaklaşık 53 bin doların giderek daha güçlü bir taban oluşturabileceğini savunuyor.

Check, yatırımcıların kesin dip seviyesini bulmaya çalışmak yerine göstergelerin tarihsel dağılımın en düşük yüzde 10 ila yüzde 15’lik bölümüne indiği dönemlerde düzenli alıma odaklanabileceğini söyledi. Bununla birlikte değerlendirmelerinin kesin bir fiyat veya tarih tahmini olmadığının altını da çiziyor elbette.

Bitcoin şirketlerinde az sayıda oyuncu kalabilir

Bitcoin biriktirme stratejisini kopyalayan şirketlerin büyük bölümünün uzun vadede başarılı olamayacağını öngören Check, sektörün az sayıda büyük oyuncunun hakim olduğu bir yapıya dönüşebileceğini düşünüyor. Strategy şirketini diğerlerinden ayıran analist, aşırı borçlanan ve yüksek ödeme yükümlülüğü üstlenen şirketlerin gelecek ayı piyasalarında Bitcoin satmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.