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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerine 90,44 milyon dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine 10 Temmuz'da 90,44 milyon dolar giriş oldu ve $BTC 64.000 doların üzerine çıktı.
  • 📊 Günlük girişin 86,83 milyon dolarlık bölümü BlackRock'ın IBIT fonunda toplandı.
  • 📈 Spot Ethereum ETF'leri de aynı seansta 18,43 milyon dolar giriş kaydetti.
  • ⚠️ Bitcoin'de 71.000 ile 77.500 dolar aralığı, kısa vadeli yatırımcı maliyetleri nedeniyle satış baskısına açık kalıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine 10 Temmuz’da 90,44 milyon dolar net giriş gerçekleşti. SoSoValue verilerine göre aynı gün spot Ethereum ETF’leri de 18,43 milyon dolar giriş kaydetti. Bitcoin 64.000 doların üzerine çıkarken Ethereum yaklaşık 1.798 dolarda işlem gördü.

İçindekiler
1 Girişlerin büyük bölümü BlackRock fonundan geldi
2 Haziran çıkışlarının ardından sınırlı toparlanma görüldü
3 Bitcoin 65 bin dolar eşiğini test ediyor
4 Kısa vadeli yatırımcı maliyeti satış baskısı yaratabilir

Girişlerin büyük bölümü BlackRock fonundan geldi

Günün Bitcoin ETF girişlerinin neredeyse tamamını BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu karşıladı. IBIT’e 86,83 milyon dolar giriş olurken VanEck’in HODL fonu 3,61 milyon dolar topladı. Böylece toplam günlük giriş 90,44 milyon dolara ulaştı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin Bitcoin ETF ürünü IBIT, piyasaya sürüldüğünden bu yana yaklaşık 60,29 milyar dolar giriş çekti. VanEck’in HODL fonunda ise toplam giriş 1,14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 10 Temmuz’da toplam 90,44 milyon dolar net giriş gördü. Spot Ethereum ETF’lerine ise aynı seansta 18,43 milyon dolar giriş oldu.

ABD spot Bitcoin ETF pazarının toplam net varlık değeri 77,42 milyar dolara çıktı. Bu büyüklük, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık %6,05’ine karşılık geliyor. Ocak 2024’te işlemlerin başlamasından bu yana kümülatif net giriş ise 51,28 milyar dolar oldu.

Ürün10 Temmuz net girişToplam giriş
IBIT86,83 milyon dolar60,29 milyar dolar
HODL3,61 milyon dolar1,14 milyar dolar
Spot Ethereum ETF’leri18,43 milyon dolarAynı gün pozitif kapanış

Haziran çıkışlarının ardından sınırlı toparlanma görüldü

Son veriler, hazirandaki zayıf tablonun ardından geldi. Düzenlenmiş Bitcoin fonlarından geçen ay yaklaşık 4 milyar dolar çıkış yaşandı. Ürünlerin işlem görmeye başladığı dönemden bu yana en zayıf aylık performanslardan biri kaydedildi. Temmuz başında ise yeniden pozitif akış görüldü.

Bu tablo, piyasaya yayılan güçlü ve geniş tabanlı bir girişten çok seçici bir talebe işaret ediyor. 10 Temmuz’daki toplamın neredeyse tamamının IBIT’te toplanması, büyük yatırımcıların işlem hacmi yüksek ve maliyeti rekabetçi fonları tercih ettiğini gösteriyor.

Bitcoin 65 bin dolar eşiğini test ediyor

Bitcoin, zayıflayan dolar ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle 64.000 doların üzerine çıktı ve üç haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Daha düşük ham petrol fiyatları, kısa vadede enflasyon baskısına ilişkin kaygıları hafifletti. Bu da riskli varlıklara bir miktar alan açtı. Buna rağmen 65.000 dolar bölgesi güçlü direnç olarak izleniyor.

Ethereum tarafında girişler daha sınırlı kaldı. Spot Ethereum ETF’lerine eklenen 18,43 milyon doların büyük bölümü BlackRock’ın ETHA fonuna yöneldi. Fidelity’nin FETH fonu da daha küçük çaplı giriş aldı.

Bitcoin’deki toparlanmanın kalıcı hale gelmesi için 65.000 doların üzerinde daha güçlü spot talep görülmesi gerekiyor.

Kısa vadeli yatırımcı maliyeti satış baskısı yaratabilir

Zincir üstü veriler, bir ila altı ay aralığında Bitcoin tutan yatırımcıların ortalama olarak hala zararda olduğunu gösteriyor. En yeni alıcıların gerçekleşen maliyeti 61.600 dolar civarında bulunurken, üç ila altı aylık grubun maliyeti yaklaşık 74.900 dolara ulaşıyor.

Bu fark, fiyat yükselişlerinde yeni satış baskısı oluşturabilir. Özellikle 70.000 dolar civarında alım yapan yatırımcıların, zararını azaltmak için toparlanmayı değerlendirmesi beklenebilir. 71.000 doların aşılması teknik görünümü iyileştirebilir; 73.200 ile 77.500 dolar aralığında ise daha yoğun arz görülebilir.

Analist Axel Adler Jr., kısa vadeli yatırımcılarda alım baskısının son dönemde satış baskısının üzerine çıktığını belirtiyor. Adler’e göre haziran ve temmuzda alım skoru %37 ile %46 arasında değişirken, satış baskısı yaklaşık %16 seviyesinde kaldı. Buna karşın daha eski yatırımcıların yüksek fiyatlarda satış yönünde konumlandığı değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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