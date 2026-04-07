Spot bitcoin ETF’lerinde güçlü girişler sürerken Bitcoin’in makro politika ile ilişkisi değişiyor

Bitcoin, salı günü 68.780 dolar civarında işlem gördü. Son dönemde ABD spot Bitcoin ETF’lerine olan ilgi hızlandı. Özellikle 6 Nisan’da toplam 471 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu, şubat ayı sonundan bu yana görülen en yüksek günlük giriş olarak dikkat çekti. Bu rakam, yıl içerisinde şimdiye kadar gerçekleşen altıncı en büyük günlük giriş olarak öne çıkıyor. Ancak ocak ayındaki dönemde görülen ve bazı günlerde 700 milyon doları aşan yüksek seviyelere henüz ulaşılmış değil.

ETF girişlerinin Bitcoin fiyatına etkisi

Son dönemlerde büyük yatırımcıların yaptığı satışlar ve spot piyasadaki zayıf talep nedeniyle Bitcoin 70.000 doların hemen altında dalgalanıyor. ETF ürünlerine güçlü para girişleri ise bu satış baskısını bir ölçüde dengeleyerek fiyatların korunmasında önemli rol oynuyor. Özellikle bireysel yatırımcılar yerine kurumsal para girişlerindeki artışın, piyasadaki fiyat hareketlerinin arkasında belirleyici bir unsur haline geldiği aktarılıyor.

ETF’lerin sağladığı talep, Bitcoin’in fiyatlanmasında marjinal alıcı rolünü öne çıkarıyor. Böylece fiyat hareketlerinin geleneksel piyasalara oranla daha hızlı tepki verebildiği gözlemleniyor. ETF girişlerindeki artışın sürmesi, piyasada arzı emmeye devam ederek fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Makro göstergeler ve para politikasıyla değişen ilişki

Küresel makroekonomik sinyaller ise Bitcoin üzerinde kısa vadede belirgin bir yönlendirme sunmuyor. ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasada yakın vadede faiz artırımı ya da indirimi beklentileri oldukça düşük seyrediyor.

Ancak Binance Research raporuna göre, Bitcoin’in küresel para politikasına hassasiyetinde önemli bir değişim yaşanıyor. Binance borsasının araştırma birimi, 2024 yılı itibarıyla Bitcoin’in 41 merkez bankasını izleyen Global Easing Breadth endeksiyle olan korelasyonunun güçlü biçimde eksiye döndüğünü tespit etti. ABD spot ETF’lerinin onaylandığı bu yıl, söz konusu ters korelasyonun daha önceki dönemlere göre yaklaşık üç kat artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Daha önce Bitcoin, genel olarak gevşeme dönemlerini bir miktar gecikmeli fiyatlarken; ETF’lerin piyasaya girmesiyle, fiyatlamaların geleneksel piyasalardan önce gerçekleştiği bir yapıya evrildiği gözlendi. Böylece marjinal fiyatı belirleyen tarafın bireysel yatırımcılar değil, ETF temelli kurumsal akışlar olduğu ifade ediliyor.

Binance Research, “BTC eskiye kıyasla makro gelişmelere artık gecikmeli tepki veren bir varlık olmaktan çıkarak, önden fiyatlama yeteneği kazandı” değerlendirmesini yaptı.

ETF girişlerinin devam etmesi, Bitcoin’deki mevcut talebi ve fiyat istikrarını desteklemeye devam ediyor. Bu dinamik sürdükçe, Bitcoin’in geleneksel piyasa davranışlarından ayrışan bir çizgiye oturduğuna işaret ediliyor.