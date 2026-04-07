XRP fiyatında $1,35 direncinden dönülmesiyle volatilite artıyor

  • XRP fiyatındaki direnç denemesi başarısız olunca güçlü bir satış dalgası yaşandı.
  • Likidite azalırken teknik göstergeler volatilitenin artabileceğini ima ediyor.
XRP’nun son fiyat hareketlerinde $1,35 seviyesine yapılan deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Sabah saatlerinde bu seviyeye yaklaşan XRP, güçlü satış baskısıyla hızlı şekilde geriledi. Son işlemlerde yüzde 1,9’luk kayıpla $1,31 civarında dengelendi.

Likidite zayıflıyor, satışlar hızlanıyor

Binance borsasında emir defterlerindeki likiditenin önemli ölçüde düşmesi, daha sert fiyat dalgalanması riskini artırıyor. Fiyat $1,35 yakınlarında yükseliş denemesiyle karşılaşırken işlem hacmi artış gösterdi. Ancak bu artan hacme rağmen, alıcılar momentumu sürdüremedi ve satışlar ağırlık kazandı.

Günün ilerleyen saatlerinde işlemlerde, XRP $1,318 seviyesinin altına hızla indi ve daha sonra $1,31 civarına toparlandı. Yükseliş denemesinin reddedildiği bölgede artan işlem hacmi, yüksek fiyatlarda satıcıların kontrolü bırakmadığını ortaya koydu.

Teknik yapı ve yatırımcı eğilimleri

Son fiyatlamalarda XRP grafiğinde aşağı yönlü tepeler dikkat çekiyor. Destek seviyeleri ise giderek zayıflıyor. Açık pozisyonlarda artış gözlenirken, fiyatta eşzamanlı düşüş trendinin devam etmesi, çoğunluğun kısa pozisyon açmaya başladığına işaret ediyor.

Grafikte $1,35 seviyesi belirgin bir direnç hattı olarak öne çıktı. Yükseliş momentumunun yeniden güç kazanabilmesi için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Aşağıda ise $1,31–$1,30 bandı kısa vadede önemli destek bölgesi konumunda kalmaya devam ediyor.

Eğer bu destekler aşağı doğru kırılırsa, sonraki fiyat hedefi olarak $1,28 seviyesi ön plana çıkabilir. Ancak piyasa likiditesi daraldığı için, ilerleyen işlemlerde bu seviyelerin kırılması sert hareketlere yol açabilir.

XRP yatırımcıları için güncel veri, fiyatın aşağı yönlü baskı altında olduğu ve kısa vadede oynaklığın artma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde öne çıkıyor. Özellikle direnç ve desteklerin test edildiği anlarda işlem hacmindeki değişimler, yatırımcıların yön arayışını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
