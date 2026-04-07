Anthropic’in yapay zeka için enerji talebi, Bitcoin madenciliğiyle rekabete giriyor

Yapay zeka girişimi Anthropic, Google ve Broadcom ile yaptığı yeni anlaşmada 2027’den itibaren devreye alınması beklenen çok sayıda gigawatt büyüklüğünde yeni nesil TPU işlem gücü sağlayacağını duyurdu. Şirket, bu yatırımın bugüne kadarki en önemli adımları olduğunu belirterek, gelirlerinin 2025 sonunda 9 milyar dolardan yıllık 30 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Enerji altyapısında rekabet kızışıyor

Yapay zeka teknolojilerine olan talebin geldiği nokta, enerji altyapısında Bitcoin madencileriyle doğrudan rekabete yol açmış durumda. Her iki sektör de şebeke bağlantısı, arsa izinleri, soğutma yatırımı ve ucuz elektrik gibi kısıtlı kaynakları paylaşmak zorunda kalıyor.

Cambridge Üniversitesi’nin sağladığı verilere göre, küresel Bitcoin madenciliği faaliyeti sürekli olarak 13 ile 25 gigawatt arasında elektrik tüketiyor. Anthropic’in tek bir anlaşmayla birden fazla gigawatt kapasiteye erişmesi, hem yapay zeka şirketlerinin enerji iştahını hem de madencilerin rekabet baskısını gözler önüne seriyor.

Anthropic dışında OpenAI da, kısa süre önce topladığı yatırımlarla ve beş farklı bulut sağlayıcısı ile dört farklı çip platformunu kapsayan altyapı planlarıyla öne çıkıyor. Bu yatırımlar, ABD’de en hızlı artan elektrik talebinin kaynağı olarak yapay zeka sektörünü öne çıkarıyor.

Madenciler yeni yollar arıyor

Artan enerji maliyetleri ve rekabet, Bitcoin madenciliğinin karlılığını zorlamaya başladı. Core Scientific, CoreWeave ile yaptığı anlaşmayla kapasitesinin önemli bir bölümünü yapay zeka hizmetlerine açtı. Iris Energy ve Hut 8 ise yapay zeka odaklı ve yüksek performanslı veri merkezi gelirlerini artırdı. Geçtiğimiz hafta Riot Platforms, MARA Holdings ve Genius Group, toplamda 19,000’den fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, yalnızca madencilik faaliyetinin mevcut fiyat ve zorluk seviyelerinde operasyonları sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.

Bir madenci, elindeki bir gigawatt’lık kapasiteyle Bitcoin madenciliğinden elde edeceği gelir, Bitcoin fiyatı ve ağ zorluğuna bağlı olarak değişiyor. Buna karşın, aynı kapasiteyi bir yapay zeka şirketine kiraladığında sözleşmeli sabit ödeme ile daha öngörülebilir nakit akışı sağlanıyor.

Enerji fiyatları ve ağ zorluğunun yükselmesi, bazen yapay zeka şirketlerine kapasite kiralamanın, doğrudan madencilikten daha kazançlı bir hal almasına yol açıyor.

Anthropic, halen Claude ürününe yıllık 1 milyon doların üzerinde ödeme yapan müşteri sayısının iki ay gibi kısa bir sürede 500’den 1,000’in üzerine çıktığını paylaştı.

Bitcoin madenciliği ise tamamen geride kalmış değil. Ağın toplam işlem gücü rekor tazelemeye devam ederek saniyede 1 zetahash’in üzerine ulaştı.

Ancak bu yeni dönemde, varlığını sürdüren madencilerin odağı elektrik üretimine değil, elindeki ucuz enerji altyapısını hem yapay zeka şirketlerine hem de Bitcoin işlemlerine açmak olabilir.