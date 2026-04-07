Bitcoin, Trump’ın İran’a Yönelik Açıklamaları Sonrası Dalgalı Seyirde

Bitcoin, hafta başında gördüğü yükselişin ardından Salı günü Asya işlemlerinde 68.589 dolara kadar geriledi. Bu kısa süreli yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik anlaşma çağrısı ve ardından gelen sert uyarılarının ardından sona erdi. Trump, salı gecesine kadar İran’ın anlaşmaya varmasını isterken, aksi halde ülkenin altyapısını hedef alacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Kripto para piyasasında güncel fiyatlar ve son gelişmeler

Bitcoin, pazartesi günü geçici ateşkes haberleriyle 69.350 dolara kadar yükselse de, bu iyimserlik çok uzun sürmedi ve kripto para yüzde 0,6 düşüş kaydetti. Ether 2.104 dolara çekilirken, Solana’nın fiyatı yüzde 2,7 azalarak 79,75 dolara indi. XRP yüzde 1,6 gerileyip 1,32 dolara gerilerken, Dogecoin’deki kayıp yüzde 2,2 oldu ve fiyatı 0,09 dolara düştü. BNB ise 598 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalar son altı haftadır benzer şekilde devam ediyor; olumlu haberler fiyatlara anlık hareketlilik kazandırırken, kısa sürede gelen olumsuz gelişmeler toparlanma ihtimalini zayıflatıyor.

sFOX’un iş geliştirme direktörü Diana Pires, piyasalardaki bu hareketlere ilişkin olarak, temel göstergelerde belirgin bir değişim olmadığını, ancak piyasada güçlü bir düşüş beklentisinin oluştuğunu dile getirdi. Ceasefire gelişmesiyle birlikte kısa pozisyonların hızla kapandığını ve dalgalanmaların yaşandığını aktardı.

Pazartesi günü görülen yükseliş, kısa pozisyondaki yatırımcıların ani hareketiyle 196,7 milyon dolarlık pozisyonun tasfiyesine yol açtı. Salı günü ise İran’ın, Pakistan aracılığıyla ateşkes önerisini reddettiği ve üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını, savaşın kalıcı olarak sonlanmasını ve yeniden yapılanma adımlarını talep ettiği belirtildi.

Makroekonomik ortamda belirsizlik devam ediyor

ABD tarafında ise petrol fiyatları Trump’ın yeni açıklamaları ve jeopolitik risklerle birlikte artış sergiledi. ABD ham petrolü 112 dolar seviyesini aşarken, Brent petrol yüzde 2,9 yükselişle 115,66 dolar civarında işlem gördü. Diğer yandan S&P 500 endeksi dalgalanmaya rağmen Ocak ayından bu yana en uzun yükseliş serisini elde etti.

Makroekonomik göstergeler ise hala belirsizliğini koruyor. Mart ayında ABD hizmet sektörü yavaş bir büyüme gösterdi, istihdamda son bir yılın en keskin düşüşü kaydedildi ve maliyetlerde artış hızlandı. Bu karışık tablo, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı konusunda net bir sinyal vermiyor. Hafta boyunca açıklanacak yeni enflasyon verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Bitcoin, krizin başladığı dönemde olduğu gibi 65 bin ile 73 bin dolar arasında dalgalanmaya devam ediyor. Bu aralığın üst bandı yükselişleri sınırlandırırken, alt bant da satış baskısını engelliyor. Trump’ın salı gece yarısına kadar tanıdığı süre dolduğunda fiyatların bu aralık içinde hangi yönde kırılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.