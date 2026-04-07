BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin piyasasında kırılganlık artarken destek seviyeleri test ediliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin piyasa dengesi zayıflarken yatırımcıların endişeleri ön plana çıktı.
  • Uzmanlar fiyat dalgalanmalarının sürmesinin önemli destek seviyelerine bağlı olduğunu belirtiyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 68.000 dolar seviyesine geriledi. Hong Kong’daki piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu süreçte, 70.000 doları aşma denemeleri başarısız sonuçlanınca, kısa süreli satış baskısı öne çıktı. Son dönemde fiyatın 65.000 ile 73.000 dolar arasında dalgalandığı gözlemlendi.

İçindekiler
1 Durgun talep ve zayıf işlem hacmi dikkat çekiyor
2 Türev piyasalarında artan koruma talebi

Durgun talep ve zayıf işlem hacmi dikkat çekiyor

Analiz firması Glassnode’un güncel verileri, fiyat toparlanırken alım tarafında kayda değer bir artış olmadığını ortaya koydu. Zincir içi hareketlilik düşük kalırken, işlem hacminin önceki dönemlere göre daha sınırlı olduğu tespit edildi. Bu tablo, fiyattaki yükselişin arkasında güçlü bir talep bulunmadığına işaret etti.

Likidite ve piyasa yapısı konusunda uzmanlaşan Caladan, önemli yatırımcıların kâr satışlarına devam ettiğini ve piyasadaki akışın daha çok makro ekonomik gelişmeler ve türev işlemler üzerinden oluştuğunu iletti. Raporlarda, geniş kapsamlı bir birikim döneminden söz edilmedi.

Türev piyasalarında artan koruma talebi

Opsiyon piyasasında yukarı yönlü hareketler ivme kaybederken, yatırımcıların fiyat düşüşüne karşı koruma alımlarında artış yaşandı. Opsiyonlarda ima edilen oynaklık, gerçekleşen seviyelerin üzerinde seyretti. Bu durum yatırımcıların önümüzdeki dönem dalgalanmalardan endişe duyduğuna işaret etti.

Uzmanlar, 68.000 doların altına inilmesi durumunda piyasa yapıcıların risklerini azaltmak için satışa yönelebileceğini belirtti. Bu koşullar gerçekleşirse, fiyat hareketinin hızla derinleşebileceği ve bir süre daha aşağı yönlü baskı yaşanabileceği tahmin edildi.

Caladan’ın değerlendirmelerine göre, piyasanın mevcut görünümü yüzeyde istikrarlı olsa da, temel yapıdaki dengesizlikler fiyatlardaki hızlı değişimleri tetikleyebilir.

Türev işlemlerde ortaya çıkan bu kırılgan yapı, yatırımcıların kısa vadede ani değişimlere hazırlık yaptığını gösterdi. 60.000 dolara doğru sert hareketlerin oluşma ihtimaline de vurgu yapıldı.

Son olarak, kripto varlıklarla ilgili tahmin platformlarında olumsuz hava giderek ağırlık kazandı. Polymarket verilerine göre yatırımcıların önemli bir kısmı, nisan ayı içerisinde Bitcoin’in 65.000 dolar veya daha aşağıda bir seviyeyi test edeceğine inanıyor. Buna karşılık, daha yüksek hedeflerin gerçekleşme beklentisinde düşüş izlendi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
