Kripto Para Hukuku

SEC yeni kripto düzenlemesi için sona yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • SEC, kripto paralara ilişkin yeni düzenleyici adımların duyurulmasına çok yaklaştığını bildirdi.
  • Yeni düzenlemenin sektörde daha fazla netlik oluşturması ve şirketlere yol göstermesi öngörülüyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kurumun kripto para endüstrisine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve bu sürecin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Atkins, Nashville’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “regulation crypto” olarak tanımlanan bu yeni taslağın, Beyaz Saray’ın Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi’nin önüne sevk edildiğini belirtti. Bu adım, kuralın kamuya duyurulmadan önceki son aşama olarak yorumlanıyor.

SEC’in gündemindeki temel konular

Atkins, yeni düzenleyici çerçevenin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki bağış toplama ve startup muafiyetleri gibi başlıca alanlara odaklandığını vurguladı. Kendisinin verdiği bilgilere göre, bu düzenleme ile kripto sektöründe hangi işlemlerin menkul kıymet kapsamında olacağı ile hangi işlemlerin bu kapsam dışında kalacağı da daha net ortaya konacak.

SEC Başkanı ayrıca, uzun süredir beklenen “inovasyon muafiyeti”nin de yakında duyurulacağına dikkat çekti. Söz konusu muafiyet, özellikle yeni girişimlerin piyasaya girmesini teşvik etmeyi, ancak mevcut oyuncuları da dezavantajlı duruma düşürmemeyi hedefliyor.

Atkins, inovasyon muafiyetinin yalnızca yeni girişimlere değil, mevcut piyasa aktörlerine de eşit biçimde uygulanacağını ve amaçlarının, bu çerçevede sektörün güvenle deneme yapabilmesi olduğunu dile getirdi.

Mevcut çerçevenin bir “kural” olmaktan çok esnek bir test dönemi olarak uygulanacağına, sektördeki tepkilerin ve işleyişin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Kongre ile ilişkiler ve siyasi süreç

Atkins, konuşmasında Kongre’nin rolüne de değinerek, SEC’in düzenleme sürecinin, yasama organındaki gelişmelerden bağımsız ilerlediği mesajını verdi. Yaklaşan seçimleri işaret eden Atkins, düzenleme süreçlerinin kongredeki siyasi dengeye rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.

SEC Başkanı, sektör temsilcilerinin seçimlerde aktif biçimde rol almasının, kripto piyasasına yönelik düzenlemelerde ileriye dönük belirsizlikleri azaltacağını savundu.

Senatör Bernie Moreno’nun ismi örnek gösterilerek, sektörle uyumlu bir kongre yapısının oluşturulmasının, önceki seçimlerde pozitif sonuçlar doğurduğu not edildi.

Atkins, seçim sürecinde sektör paydaşlarının daha fazla angaje olmasının, ileride yaşanabilecek politika kaymalarını önleyebileceğini bildirdi.

SEC’in üzerinde çalıştığı yeni düzenleyici çerçeveyle birlikte, kripto varlık piyasasında daha fazla şeffaflık ve netlik sağlanması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
