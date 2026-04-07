Bitcoin ile yazılım hisseleri arasındaki korelasyon savaş sonrası azaldı

Son dönemde İran’la yaşanan savaş ortamı, finansal varlıklar arasında dikkat çekici ayrışmalara yol açtı. Özellikle Bitcoin’in performansı, yazılım sektörü hisselerinin genelinden farklı bir seyir izlemeye başladı. Bu süreçte kripto para piyasası ile teknoloji odaklı hisseler arasında oluşan korelasyonun zayıfladığı gözlemlendi.

Bitcoin’in performansı öne çıkıyor

Savaşın başlamasıyla birlikte son dönemin güçlü yatırım araçlarından olan Bitcoin, kısa sürede %5’ten fazla yükseldi ve yeniden 69.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Son 24 saatlik süreçte de yarım puanın üzerinde değer kazanarak canlılığını sürdürdü.

Buna karşın, teknoloji odaklı yazılım sektörü hisselerini temsil eden IGV endeksi ise aynı dönemde %2’yi aşan bir düşüş yaşadı. Ortaya çıkan bu fark, yatırımcıların kripto para ile sektörel hisseleri kısa vadede birbirinden ayrışan araçlar olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Geçmişte ise her iki varlık birbirine oldukça yakın hareketler sergiliyordu. Son üç ayda Bitcoin’in değer kaybı %26 olurken IGV endeksinde bu oran %23 olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana ise her ikisinde de %21’lik bir azalma görüldü.

Korelasyon ve piyasa dinamiklerindeki değişim

Uzun vadeli performansta Bitcoin, son beş yılda %18 artış yaşadı. Aynı dönemde IGV endeksindeki yükseliş %10’da kaldı. Ancak iki varlığın fiyat hareketlerinde kripto paranın belirgin dalgalanmalar gösterdiği dikkat çekti.

Kayıplar incelendiğinde, Bitcoin Ekim ayındaki rekorunun yaklaşık yarısını geri verirken, IGV ise kendi zirvesinden %35 oranında değer yitirdi. Aralarındaki korelasyonun değişen dinamiği verilerle de doğrulanıyor.

Şubat ayının başında Bitcoin ile IGV endeksi arasındaki korelasyon neredeyse 1’e yaklaştı ve çok yakın hareketler izlendi. Ancak savaş sonrası bu korelasyon belirgin şekilde azaldı ve 0,13 seviyesine geriledi. Sonrasında ise tekrar yükselişe geçerek yaklaşık 0,7’ye ulaştı. Korelasyonun teorik değer aralığı -1 ile +1 arasında olup, 0 seviyesi ise herhangi bir ilişki olmadığını gösteriyor.

IGV, aralarında Microsoft, Oracle ve Salesforce gibi büyük yazılım şirketlerinin ağırlığının fazla olduğu bir endeks olarak öne çıkıyor. Sektörde yapay zekânın rekabeti artırması ile birlikte, yatırımcılar özellikle SaaS alanındaki şirketlerin kâr marjlarının ve değerlemelerinin baskı altında kalmasından endişe ediyor.

Diğer yandan Bitcoin, küresel ölçekte artan jeopolitik belirsizlik ortamında daha çok makro bir yatırım aracı olarak konumlanıyor. Bu eğilim, kripto paranın kısa vadede farklı bir yolda ilerlemesine neden olabiliyor.