Büyük kırılmaya saatler kala kripto paralarda son durum ne?

  • 12 saat sonra Trump'ın ateşkese verdiği süre dolacak ve anlaşma olmazsa şimdiye kadarki en büyük saldırılar başlayacak.
  • Trump'ın dünkü açıklamalarıyla 112 doları aşan petrol 110 dolara gerilese de yükseliş eğilimini sürdürüyor.
  • İran'ın arabulucu Pakistan'a ateşkes anlaşmasını reddettiğini bildirdiği iddia ediliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 68 bin dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor ve altcoinler yeniden kırmızıya boyandı. Dün hızlı yükselen AVAX aynı hızla çakıldı. Trump’ın verdiği süre yaklaşık 12 saat sonra dolacak ve halen ateşkese dair herhangi bir sinyal yok.

Petrol ve korku

Korkunun petrol grafiğinde fiyatlandığını görmeye devam ediyoruz. Trump’ın İran’a yönelik saldırıların Salı günü tırmanabileceğine dair sinyal vermesi üzerine petrol fiyatları yükseldi ve dünkü açıklamalar ateşkes umutlarını azalttı. Yakın zamanda başlayacak askeri harekat Hürmüz Boğazı konusunda devam eden çabaları boşa düşürecek ve petrol fiyatını daha da yukarı taşıyacak. Dünkü açıklamaların ardından petrolün 112 doları aşma sebebi buydu.

Bu hafta Trump İran’ın ABD’nin şartlarını kabul etmemesi halinde ordunun tüm köprü ve enerji altyapısını yok edeceğini söyledi. İran 10 maddelik şartları masaya koydu ve bunlar ABD tarafında “aşırı talepkâr” olarak görüldü.

İran’ın arabulucu Pakistan’a ateşkes anlaşmasını reddettiğini bildirdiği iddia ediliyor. Devlet tarafından işletilen İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na göre İran, savaşın kalıcı olarak sona ermesini, yaptırımların hafifletilmesini, yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasını ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için bir protokolün oluşturulmasını talep etti.

Bugünse İran kaynakları birden fazla yabancı lider ve istihbarat yetkilisinin arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı. Başka bir kaynak ABD’nin geçici ateşkes teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Kripto paraları bekleyenler

Önümüzdeki 12 saat kripto paralar için son derece hareketli geçecek. Katar yazı hazırlandığı sırada gerginliğin artmasından endişe duyulduğunu açıkladı. Trump’ın piyasalarda yaşanacak dalgalanmaya rağmen son tarihi hafta içine koyması kafa karıştırıcı ancak 6 ertelemenin ardından Çarşamba 03:00’a kadar bir anlaşma olmazsa şimdiye kadarki en operasyonu başlatmak da zorunda.

ABD piyasalarının bugüne temkinli başlaması ve kripto paraların da borsayı izlemesi muhtemel. Önümüzdeki saatlerde haber akışına bağlı olarak dalgalanma görülecek ve saatler 03:00’a yaklaşırken muhtemelen ateşkes olmazsa temkinli olmak için bir miktar satış göreceğiz.

Petrol 112 dolar tepesinden bir miktar uzaklaşsa da halen 107 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Anlaşma, uzlaşı ve boğazın açılması potansiyeli doğduğunda fiyat bu eşiği kaybederek yeniden iki haneli seviyelere dönecektir. Aynı hızla kripto paraların yükseldiğini göreceğiz, veya tam tersi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
