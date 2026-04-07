Strategy şirketinin büyük Bitcoin alımları piyasaya neden yön vermiyor?

  • Strategy son alımıyla Bitcoin portföyünü büyütse de, piyasadaki etkisi oldukça sınırlı kaldı.
  • Genel piyasa akışında uzun vadeli yatırımcılar ve büyük sermaye çıkışları daha belirleyici görünüyor.
Dünyanın halka açık en büyük Bitcoin portföyüne sahip olan Strategy şirketi, 4.871 Bitcoin’i 330 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu işlem, firmanın 2026 yılı içindeki en büyük alımlarından biri olarak kaydedildi. Ancak, bu denli büyük alışların Bitcoin fiyatında beklenen etkiyi göstermemesi dikkat çekiyor.

Piyasa Dinamikleri ve Strateji Şirketinin Rolü

ABD merkezli Strategy, finansal teknolojiler ve kurumsal yazılım alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, son yıllarda Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla kripto sektörü takipçileri arasında sık sık gündem oluyor. Buna rağmen, yapılan açıklamanın ardından Bitcoin fiyatının yükselmek yerine zaman zaman gerilemesi bazı yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı.

Bunun nedeni, şirketin toplam talebinin piyasadaki genel akışa göre hâlâ sınırlı kalması olarak gösteriliyor. Verilere göre, Strategy’nin Bitcoin talebi toplam brüt girişlerin yaklaşık yüzde 7’sini, net girişlerde ise yüzde 9’unu oluşturuyor. Brüt akış yalnızca piyasaya giren yeni alımları hesaba katarken, net akışta satışlar da dikkate alınıyor ve genel baskı daha net görülüyor.

Şirketin geçmişteki alımlarının etkisi, günümüzde olduğundan daha büyüktü. Özellikle Kasım 2024’teki 15 milyar doları aşan talep ve hisselerin zirveye ulaşmasıyla birlikte Bitcoin de tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü. Bugün ise şirketin aylık talebi 2,8 milyar dolar civarında gezinirken, genel piyasadaki hareketlilik bu rakamın çok daha üzerinde kalıyor.

Diğer Aktörler ve Piyasadaki Büyük Oynaklık

Bitcoin ekosisteminde uzun vadeli yatırımcılar, yani en az 155 gün boyunca el değiştirmeyen coin tutanlar, yaklaşık 28,5 milyar dolarlık bir arz değişimi sağlıyor. Son 30 günde hareketlenen ve bir yıldan uzun süredir dokunulmayan coinlerin toplamı ise kabaca 9 milyar dolarlık bir değişime işaret ediyor.

Ayrıca, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinin son 30 günde yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş kaydettiği görülüyor. Aynı dönemde madencilik faaliyetleri de piyasada 880 milyon dolar civarında ek arz yaratıyor.

Ancak, son dönemde sisteme giren sermayeden daha fazlası çıkış gösterdi. Şubat ayından bu yana Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri 29 milyar dolar aşağı çekildi. Bunun yanında, BlackRock’ın IBIT ürününde açık pozisyonlarda 4 milyar doların üzerinde bir azalma yaşandı. Tüm bu rakamlar, Strategy’nin piyasaya aktardığı talepten çok daha hacimli.

Özetle, firmanın aldığı pozisyonlar büyük görünse de, piyasadaki genel satış ve sermaye çıkışı karşısında etkisi sınırlı kalıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

