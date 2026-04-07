Son Dakika: “Bu gece büyük bir medeniyet yok olacak” peki kripto paralar?

  • Trump: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.
  • Trump: Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. - Truth Social
  • Petrol yeniden 112 dolara ilerliyor son 12 saat kaldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Trump yeni bir son dakika paylaşımı yaptı ve ilerleyen saatlerde beklenen planlı konuşması olmadığından bu önemli. Donald Trump Çarşamba 03:00’a kadar İran’a ateşkes için süre vermişti ve birçok ertelemenin ardından artık dananın kuyruğu kopacak.

Trump bir yandan yıkım, yok olma vadederken diğer yandan İran’da yeni bir rejim oluştuğunu söylüyor. Son tarihe kadar muhtemelen olumlu bir adım gelmeyeceğini yazan Trump “bir medeniyet yok olacak” dedi.

“Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Rejim Değişimi gerçekleştiğine göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, KİM BİLİR? Bunu bu gece öğreneceğiz; bu, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri olacak. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran’ın büyük halkını korusun!”

İran şimdilik anlaşmadan yana görünmüyor ve 10 maddelik talepleri ABD tarafından pek da kabul edilebilir değil. Ambargonun kalkması dahil çok fazla şey isteyen İran “savaşın kazananı olarak görünmek” için kazanımlarını artırmaya çalışıyor.

Petrol tekrar yükselmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
