Son Dakika: “Bu gece büyük bir medeniyet yok olacak” peki kripto paralar?

Trump yeni bir son dakika paylaşımı yaptı ve ilerleyen saatlerde beklenen planlı konuşması olmadığından bu önemli. Donald Trump Çarşamba 03:00’a kadar İran’a ateşkes için süre vermişti ve birçok ertelemenin ardından artık dananın kuyruğu kopacak.

Trump bir yandan yıkım, yok olma vadederken diğer yandan İran’da yeni bir rejim oluştuğunu söylüyor. Son tarihe kadar muhtemelen olumlu bir adım gelmeyeceğini yazan Trump “bir medeniyet yok olacak” dedi.

“Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Rejim Değişimi gerçekleştiğine göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, KİM BİLİR? Bunu bu gece öğreneceğiz; bu, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri olacak. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran’ın büyük halkını korusun!”

İran şimdilik anlaşmadan yana görünmüyor ve 10 maddelik talepleri ABD tarafından pek da kabul edilebilir değil. Ambargonun kalkması dahil çok fazla şey isteyen İran “savaşın kazananı olarak görünmek” için kazanımlarını artırmaya çalışıyor.

Petrol tekrar yükselmeye başladı.