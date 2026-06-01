HYPE 73,73 dolarla zirveyi gördü! 100 dolar tartışması neden büyüyor?

Hyperliquid ağındaki artan işlem faaliyeti, güçlü geri alım mekanizması ve merkeziyetsiz türev işlemlere süren ilgi, HYPE fiyatındaki son yükselişin arkasındaki başlıca unsurlar olarak öne çıktı. Son hareketle birlikte tokenin piyasa değeri yaklaşık 18,6 milyar dolara ulaştı ve Dogecoin’i yaklaşık 1,5 milyar dolar farkla geride bıraktı.

Rekor seviye ve ağ gelirleri

HYPE kısa süre önce 73,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, son bir ayda yüzde 65’i aşan artışın devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Veriler, yatırımcıların Hyperliquid ekosistemine yönelik güveninin işlem hacmiyle birlikte güçlendiğine işaret ediyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler alanında öne çıkan bir Katman 1 blokzincir olarak biliniyor. Projenin token modeli, dış teşviklerden çok platform kullanımına dayanıyor. Sistemde işlem ücretlerinin yaklaşık yüzde 97 ila yüzde 99’u Assistance Fund’a aktarılıyor ve bu fon otomatik biçimde HYPE alarak dolaşımdan çıkarıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlemler, belirli bir vade tarihi olmadan işlem gören türev sözleşmelerdir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama oranı mekanizması kullanılır. Hyperliquid ise bu alanda zincir üstü işlem deneyimi sunan platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Maksimum arzı 1 milyar HYPE ile sınırlı olan yapıda, geri alım ve dolaşımdan çıkarma süreci token arzını zaman içinde azaltıyor. Ağın protokol gelirinin 1 milyar doları aştığı, sistemin otomatik birikim modeli üzerinden milyarlarca dolarlık HYPE geri alımı yaptığı da aktarıldı.

Analistlerin 100 dolar değerlendirmesi

Fiyattaki kırılma, HYPE’ın bir sonraki durağına ilişkin tartışmaları da hızlandırdı. Kripto analisti Ali Martinez, üç günlük grafikte önceki satış sinyallerinin geçersiz kalmasının ardından tokenin fiyat keşfi bölgesine girdiğini belirtti. Martinez’in değerlendirmesine göre, 2025 sonlarından bu yana oluşan daha geniş piyasa yapısı dikkate alındığında 97,73 dolar ve 163,77 dolar seviyeleri olası yukarı yönlü hedefler arasında yer alıyor.

Eski Premier League futbolcusu ve tam zamanlı kripto yatırımcısı Alan Rogers da rallinin arkasında token ekonomisinin bulunduğunu savundu. Rogers, tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından yaptığı paylaşımda, kontrollü emisyon modeli ve devam eden geri alım mekanizması nedeniyle 100 dolar seviyesinin artık daha gerçekçi göründüğünü ifade etti. Bununla birlikte bu hedeflerin halen öngörü niteliği taşıdığı, piyasa koşullarına bağlı kalmayı sürdürdüğü görülüyor.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

TradingView verilerine göre HYPE, analiz sırasında 73,36 dolar civarında işlem görüyordu. Gösterge tablosunda 16 al, 10 nötr ve hiç sat sinyali bulunmaması, genel eğilimin yapıcı kaldığına işaret etti. Hareketli ortalamalar da bu tabloyu destekliyor. 10 dönemlik EMA 64,41 dolar, 20 dönemlik EMA 58,47 dolar, 50 dönemlik EMA 50,09 dolar, 100 dönemlik EMA 44,18 dolar ve 200 dönemlik EMA 39,77 dolar seviyesinde yer aldı.

Fiyatın bu ortalamaların belirgin biçimde üzerinde kalması, alıcıların daha geniş trend üzerindeki etkisini koruduğunu gösteriyor. MACD göstergesinin 6,94, momentum göstergesinin ise 18,79 seviyesinde olması da yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan RSI 77,85 ve Stokastik yüzde K 97,31 seviyesine yükselmiş durumda. Bu göstergeler resmi bir satış sinyali üretmese de piyasanın aşırı alım bölgesine yaklaştığını düşündürüyor. Destek bölgesi 61,13 dolar civarındaki ana pivot seviyesinde izlenirken, aşağıda 55 ile 49 dolar aralığı ek destek alanı olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 84,08 dolar ve 96,07 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.