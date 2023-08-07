Dogecoin yatırımcıları Elon Musk’ın sosyal medya deviyle ilgili attığı önemli adımların ardından heyecana kapıldı. Fakat Twitter’ın X’e dönüşümü sırasında Musk hiç Dogecoin’den bahsetmedi. Üstelik platformun kendi kripto parasını hiçbir zaman çıkarmayacağını da söyledi. Peki DOGE için şimdiki beklenti ne yönde?

Dogecoin Artar Mı?

DOGE fiyatı önemli bir uzun vadeli direnç alanını temizledi. Ancak düşüş trendinin net biçimde tersine döndüğünü ispatlayamadı. Haftalık zaman dilimindeki okumalar DOGE fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,739 dolara ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş Haziran 2022’de 0,049 dibine neden olmuştu.

Sonrasında Doge fiyatı toparlanmaya başladı ve 0,6 dolarlık yatay desteği sağlamlaştırdı. Altı ay boyunca birkaç başarısız girişimden sonra, DOGE’nin fiyatı sonunda 15 Temmuz’da 805 gündür yerinde duran direnci aştı.

Bunun gibi uzun vadeli yapılardan kopuşlar genellikle önemli fiyat artışlarına işaret eder ve önceki trendin sona erdiğini gösterir. Bu özel kırılma, Elon Musk‘ın Twitter’ı (X) yeniden markalaştırması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.

DOGE Fiyat Yorum

Dogecoin’in günlük zaman dilimindeki grafiği bu yıl yaşanan ani değişimler nedeniyle net bir yön çizmiyor. Yükseliş tarafında, DOGE fiyatı 24 Temmuz’da azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Kırılmadan önce hat 265 gündür yerinde duruyordu. Ancak, fiyat yukarı yönlü hareketi sürdüremedi. Aksiye 4 Ağustos tarihinde destek bölgesine çekildi.

Bu kırılma Haziran’ın en düşük seviyelerinden bu yana yükselen kanal içinde devam etti. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, yani nihai bir kırılma gelecekteki en olası fiyat senaryosudur. Bu gerçekleşirse meme coin direnç çizgisinin altına düşecek ve önceki kırılmayı gayrimeşru hale getirecektir. Yüzde 25’lik düşüş vadeden destek kaybı 0,055 dolara işaret ediyor.

Ancak kanal direncinin aşılması halinde fiyatın yaklaşık %100 oranında artışla 0,15 doları görmesi muhtemeldir. Süreç devam ederken BTC’nin de aşırı düşük volatilite gösterdiğini unutmamalıyız. Muhtemelen önümüzdeki günlerde BTC yeniden volatilite artışı yaşayacak ve altcoinlerin çoğu beklenen kırılmaları gerçekleştirecek. Bu yüzden Bitcoin’in yönü de DOGE ve diğerleri için oldukça önemli.