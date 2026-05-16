Bitcoin 78.000-81.000 dolar aralığında dalgalanıyor teknik göstergeler nötr sinyal veriyor

Bitcoin, son günlerde birkaç seansta belirli bir fiyat aralığında yatay hareket ettikten sonra yeniden gündeme oturdu. Kripto paranın fiyatı 78.000 ile 81.000 dolar arasında dalgalanırken, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin temkinli davranmaya başladığı görülüyor. Analizlere göre, Bitcoin’in 4 saatlik grafikte 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürmesi teknik yönden süregelen bir güç göstergesi olarak öne çıktı.

Teknik Görünümler: TD Sequential Sinyali ve Olası Yön Değişikliği

Piyasanın yakından takip ettiği gelişmeler arasında, popüler bir teknik analiz aracı olan TD Sequential’ın 4 saatlik grafikte “9” alım sinyali üretmesi bulunuyor. Bu göstergenin özellikle trendin yorgunluğa girdiği ve kısa vadeli dönüş imkanlarının arttığı dönemlerde etkili şekilde çalıştığı biliniyor. Grafikler incelendiğinde, Bitcoin’in 78.130 dolar civarında işlem gördüğü ve halen 200 SMA üzerinde dengelendiği ortaya çıkıyor. Analistler, fiyatın bu seviyeden güç bulması halinde 50 günlük ortalama yakınındaki 80.000 dolara doğru bir atak olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, kısa süre önce 82.000 dolar civarından gelen satış baskısı ile bu bölgeden uzaklaşsa da, 76.000-78.000 dolar desteğinin korunmasının mevcut piyasa yapısı açısından kritik öneme sahip olduğu aktarılıyor.

Teknik göstergeler, kısa vadeli toparlanma umudu oluştururken, kesin bir yön tayini için işlem hacminin artışı ve fiyatın hareketli ortalamaların üzerinde kalıcı şekilde tutunması önemini koruyor.

Momentum Göstergeleri ve Fiyat Konsolidasyonu

TradingView verilerine göre, Bitcoin/USD paritesinin teknik göstergelerinde ağırlıklı olarak “nötr” bir görüntü hakim. RSI, MACD, Stochastic Osilatör ve Williams %R gibi indikatörlerin güçlü bir alım ya da satım sinyali vermediği görülüyor. Bu da piyasanın henüz belirgin bir trende karar vermemiş olabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadeli EMA ve SMA ortalamalarının mevcut fiyatlara yakın seyretmesi de piyasanın kararsızlığını yansıtıyor. Bunun yanında, uzun vadeli hareketli ortalamalar ise Bitcoin’in orta ve uzun vadede hala yukarı yönlü yapısını destekler nitelikte.

82.000-83.000 dolar arası, mevcut yükseliş trendinin devamı için en kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan, 76.000 ve 78.000 dolar aralığı alıcıların savunduğu ana destek hattını oluşturuyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin bugün 78.225 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte değerinde yüzde 1,28’lik bir düşüş kaydedildi.

Kritik Eşiklerde Sıkışan Bitcoin: Piyasanın Gözü Hacim ve Etf Akışlarında

Bitcoin şu anda ana destek ile direnç aralığında sıkışmış durumda. Bu nedenle, birçok yatırımcı ve analist kısa vadede net bir yön oluşmadan agresif pozisyon almak yerine teyit bekliyor. Piyasa katılımcıları, özellikle 80.000 dolar üzerindeki işlemlerin güçlenmesi halinde yukarı yönlü bir hareketin hızlanabileceğini, aksi durumda ise yeni bir düşüş dalgasının başlayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan fiyatlardaki olası sıçramalarda sadece teknik göstergeler değil, aynı zamanda işlem hacmi ve kurumsal yatırımcıların yönlendirdiği ETF akışları da yakından takip ediliyor. Zira piyasa üzerinde makroekonomik gelişmeler ve fon girişlerinin baskısı hissedilmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, kısa vadede Bitcoin fiyat tahmini, yatırımcıların ana hareketli ortalamalar üzerindeki kontrolünü sürdürüp sürdüremeyeceği ve bununla birlikte hacim desteğinin yeterli olup olmayacağına bağlı olarak şekillenebilir.